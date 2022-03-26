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Лучший матч в карьере. Калинина нанесла сенсационное поражение американке

Украинская теннисистка на турнире в Майами в трех сетах обыграла Мэдисон Киз

  • 26.03.2022 03:28
  • 684 просмотра
  • 5 комментариев
Лучший матч в карьере. Калинина нанесла сенсационное поражение американке
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 51) пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка нанесла сенсационное поражение Мэдисон Киз из США (WTA 26). Игра длилась 1 час 59 минут и завершилась в трех партиях. Первый сет Калинина проиграла, однако затем навязала сопернице свою игру и сумела взять две следующих партии.

Для Калининой это самая высокорейтинговая победа в карьере. Раньше она обыгрывала 27-ю и 28-ю ракетку, а сегодняшняя соперница занимает 26-е место в рейтинг-листе.

WTA 1000. Майами (США)

Женщины, второй круг

Мэдисон Киз (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 3:6, 4:6

В следующем раунде Калинина сразится против Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (WTA 62), которая неожиданно нанесла поражение третьей ракетке мира Марии Саккари из Греции – 4:6, 6:1, 6:2.

Сетка турнира (секция 6 из 8)

Статистика матча: Мэдисон Киз (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 3:6, 4:6

 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    voyts_serg, 26.03.2022 03:31
    +2
    Несподівано. Молодець!
    Ссылка
    online
    Spectra, 26.03.2022 04:01 (изменен)
    +1
    И кстати Геля проведя лучший матч в карьере, но никаких эмоций не было, вот тебе спокойной человек, который сосредоточен на игре!
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    online
    Spectra, 26.03.2022 03:55 (изменен)
    +1
    ddz895, 26.03.2022 03:52
    завтра сеянных и в АТП погоняют?
    Верю в Маррея хоть и старый , но такая большая победа ему нужна!
    Ссылка
    online
    ddz895, 26.03.2022 03:52
    +1
    завтра сеянных и в АТП погоняют?
    Ссылка
    online
    Spectra, 26.03.2022 03:49
    +1
    Пусть проснуться и удивятся, но это уже будут не те эмоции, которые пережили кто досмотрел до конца!
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