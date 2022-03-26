Лучший матч в карьере. Калинина нанесла сенсационное поражение американке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 51) пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Майами.
Во втором раунде украинка нанесла сенсационное поражение Мэдисон Киз из США (WTA 26). Игра длилась 1 час 59 минут и завершилась в трех партиях. Первый сет Калинина проиграла, однако затем навязала сопернице свою игру и сумела взять две следующих партии.
Для Калининой это самая высокорейтинговая победа в карьере. Раньше она обыгрывала 27-ю и 28-ю ракетку, а сегодняшняя соперница занимает 26-е место в рейтинг-листе.
WTA 1000. Майами (США)
Женщины, второй круг
Мэдисон Киз (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 3:6, 4:6
В следующем раунде Калинина сразится против Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (WTA 62), которая неожиданно нанесла поражение третьей ракетке мира Марии Саккари из Греции – 4:6, 6:1, 6:2.
Сетка турнира (секция 6 из 8)
Статистика матча: Мэдисон Киз (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 3:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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