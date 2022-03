Свитолина отреагировала на неожиданное завершение карьеры Барти

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала неожиданное завершение карьеры Эшли Барти.



«Ничего кроме уважения Эшли Барти! Всего наилучшего после завершения карьеры и поздравления с такой выдающейся карьерой», – написала Свитолина в твиттере.



Отметим, что Элина и Эшли провели восемь очных матчей. Первые пять выиграла украинка, остальные – австралийка, которая уже находилась в статусе первой ракетки.

Nothing but RESPECT for you @ashbarty !!! All the best in your retirement and congratulations on your distinguished career ! pic.twitter.com/QUr77fPhYL