Свитолина отреагировала на неожиданное завершение карьеры Барти

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала неожиданное завершение карьеры Эшли Барти.
«Ничего кроме уважения Эшли Барти! Всего наилучшего после завершения карьеры и поздравления с такой выдающейся карьерой», – написала Свитолина в твиттере.
Отметим, что Элина и Эшли провели восемь очных матчей. Первые пять выиграла украинка, остальные – австралийка, которая уже находилась в статусе первой ракетки.
Nothing but RESPECT for you @ashbarty !!! All the best in your retirement and congratulations on your distinguished career ! pic.twitter.com/QUr77fPhYL— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) March 23, 2022
Источник — Sport.ua
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