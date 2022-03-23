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Свитолина отреагировала на неожиданное завершение карьеры Барти

Элина много играла против Эшли и желает ей всего наилучшего

  • 23.03.2022 14:05
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Свитолина отреагировала на неожиданное завершение карьеры Барти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала неожиданное завершение карьеры Эшли Барти.
 
«Ничего кроме уважения Эшли Барти! Всего наилучшего после завершения карьеры и поздравления с такой выдающейся карьерой», – написала Свитолина в твиттере.
 
Отметим, что Элина и Эшли провели восемь очных матчей. Первые пять выиграла украинка, остальные – австралийка, которая уже находилась в статусе первой ракетки.

Источник — Sport.ua

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