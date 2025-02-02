Криштиану Роналду рассказал, когда будет возможным его возвращение в Реал

Легендарный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда может вернуться в «Реал»:

«Возможно, что-то случится после завершения моей карьеры. В «Реале» было лучшее мое время с точки зрения футбола».

Португальский нападающий играл за «Реал» с лета 2009 года до лета 2018 года. В футболке сливочных Роналду провел во всех турнирах 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 голевой пас.

В нынешнем сезоне 39-летний португалец провел за «Аль-Наср» 24 матча, отметившись забитым мячом 21 раз.

Ранее Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него.