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Испания
02 февраля 2025, 20:29 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:16
1615
0

Криштиану Роналду рассказал, когда будет возможным его возвращение в Реал

Легендарный игрок рассматривает вариант возвращения после окончания карьеры

02 февраля 2025, 20:29 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:16
1615
0
Криштиану Роналду рассказал, когда будет возможным его возвращение в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда может вернуться в «Реал»:

«Возможно, что-то случится после завершения моей карьеры. В «Реале» было лучшее мое время с точки зрения футбола».

Португальский нападающий играл за «Реал» с лета 2009 года до лета 2018 года. В футболке сливочных Роналду провел во всех турнирах 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 голевой пас.

В нынешнем сезоне 39-летний португалец провел за «Аль-Наср» 24 матча, отметившись забитым мячом 21 раз.

Ранее Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него.

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Іван Распутін Источник: Daily Mail
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