Криштиану Роналду рассказал, когда будет возможным его возвращение в Реал
Легендарный игрок рассматривает вариант возвращения после окончания карьеры
Легендарный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда может вернуться в «Реал»:
«Возможно, что-то случится после завершения моей карьеры. В «Реале» было лучшее мое время с точки зрения футбола».
Португальский нападающий играл за «Реал» с лета 2009 года до лета 2018 года. В футболке сливочных Роналду провел во всех турнирах 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 голевой пас.
В нынешнем сезоне 39-летний португалец провел за «Аль-Наср» 24 матча, отметившись забитым мячом 21 раз.
Ранее Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него.
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