Каха КАЛАДЗЕ: «Мира и победы братскому украинскому народу»

Мэр грузинского Тбилиси Каха Каладзе, который выступал за «Динамо» Киев, поддержал Украину в момент войны с Россией.

«Мира и победы нашему братскому украинскому народу», - написал Каладзе.



Peace and victory to our brotherly Ukrainian people! 🇺🇦