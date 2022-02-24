Каха КАЛАДЗЕ: «Мира и победы братскому украинскому народу»

Мэр грузинского Тбилиси Каха Каладзе, который выступал за «Динамо» Киев, поддержал Украину в момент войны с Россией.
«Мира и победы нашему братскому украинскому народу», - написал Каладзе.
Peace and victory to our brotherly Ukrainian people! 🇺🇦— Kakha Kaladze (@kakhakala) February 24, 2022
В 2008 году Россия аналогичным образом совершила акт агрессии против Грузии.
Источник — Sport.ua
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