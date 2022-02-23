ВИДЕО. Буйный неадекват. Зверева сняли с турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев вляпался в неприятную историю на турнире в Акапулько.
В парном матче с Марсело Мело Зверев уступил Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре в первом круге парных соревнований (2:6, 6:4, 6-10), но результат матча не самое интересное.
Во время решающего тай-брейка Звереву показалось, что судья ошибся, после чего Александр нецензурно выражался, а также несколько раз ударил вышку в непосредственной близости к ноге судьи.
После матча организаторы приняли решение дисквалифицировать третью ракетку мира за неспортивное поведение.
Makes you wonder just what else is this man capable of doing in anger? pic.twitter.com/qrSFyfc5nS— David Kane (@DKTNNS) February 23, 2022
Источник — Twitter
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https://www.youtube.com/watch?v=vfC8ycZ9UM8 По прозвищу «Зверь» (боевик, реж. Александр Муратов
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