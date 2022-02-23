ВИДЕО. Буйный неадекват. Зверева сняли с турнира в Акапулько

Александр показал свой дикий нрав в парном матче

  • 23.02.2022 14:15
  • 2019 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Буйный неадекват. Зверева сняли с турнира в Акапулько
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев вляпался в неприятную историю на турнире в Акапулько. 
 
В парном матче с Марсело Мело Зверев уступил Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре в первом круге парных соревнований (2:6, 6:4, 6-10), но результат матча не самое интересное.
 
Во время решающего тай-брейка Звереву показалось, что судья ошибся, после чего Александр нецензурно выражался, а также несколько раз ударил вышку в непосредственной близости к ноге судьи.
 
После матча организаторы приняли решение дисквалифицировать третью ракетку мира за неспортивное поведение.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    potemkin78, 23.02.2022 14:28
    +5
    после Автралии ничему не удивлён. у всех маскалей щаз крыша поехала как у ихнего бункерного
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    online
    Trollface, 23.02.2022 14:25
    +3
    Типичный ватник или гопник.
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    online
    zhevasil, 23.02.2022 14:45
    +2
    Москаля видно издалека, даже если написано, что это немецкий теннисист
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    online
    kirya178, 23.02.2022 15:32
    +1
    У всех русских сейчас обострение? Марс на них как-то действует или магнитные бури
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    online
    Andrey_1992, 23.02.2022 15:01
    0
    Бо він корінний кацап, тому й не дивно
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    Spectra, 23.02.2022 14:22
    -1
    Ой, боже какой он конченный, хорошо что только на этот турнир отстранили, можно было и на несколько месяцев.
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    online
    turist86, 23.02.2022 14:32
    -3
    мабуть це про нього
    https://www.youtube.com/watch?v=vfC8ycZ9UM8 По прозвищу «Зверь» (боевик, реж. Александр Муратов
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