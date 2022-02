ВИДЕО. Буйный неадекват. Зверева сняли с турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев вляпался в неприятную историю на турнире в Акапулько.



В парном матче с Марсело Мело Зверев уступил Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре в первом круге парных соревнований (2:6, 6:4, 6-10), но результат матча не самое интересное.



Во время решающего тай-брейка Звереву показалось, что судья ошибся, после чего Александр нецензурно выражался, а также несколько раз ударил вышку в непосредственной близости к ноге судьи.



После матча организаторы приняли решение дисквалифицировать третью ракетку мира за неспортивное поведение.

