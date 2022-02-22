Аталанте нужен форвард сборной Италии

Андреа Белотти может продолжить карьеру в клубе из Бергамо

  • 22.02.2022 08:52
  • 322 просмотра
  • 0 комментариев
Аталанте нужен форвард сборной Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» крайне заинтересована в 28-летнего нападающем «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.

Будущим летом футболист станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб без финансовой компенсации.

Андреа защищает цвета «Торино» с лета 2015 года после перехода из «Палермо» за €8,4 миллиона. В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 12 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €28 миллионов.

В активе Белотти 41 матч за сборную Италии, где он забил 12 мячей.

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности