Аталанте нужен форвард сборной Италии

«Аталанта» крайне заинтересована в 28-летнего нападающем «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.

Будущим летом футболист станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб без финансовой компенсации.

Андреа защищает цвета «Торино» с лета 2015 года после перехода из «Палермо» за €8,4 миллиона. В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 12 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €28 миллионов.

В активе Белотти 41 матч за сборную Италии, где он забил 12 мячей.

