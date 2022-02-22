Аталанте нужен форвард сборной Италии

«Аталанта» крайне заинтересована в 28-летнего нападающем «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.
Будущим летом футболист станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб без финансовой компенсации.
Андреа защищает цвета «Торино» с лета 2015 года после перехода из «Палермо» за €8,4 миллиона. В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 12 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €28 миллионов.
В активе Белотти 41 матч за сборную Италии, где он забил 12 мячей.
#Atalanta are really interested in #Torino's striker Andrea #Belotti as a free agent for the summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2022
Источник — Twitter
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