НАВРАТИЛОВА: «Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина»

Легендарная американская теннисистка Мартина Навратилова прокомментировала возможное вторжение российских войск в Украину



«Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!», – написала Мартина в твиттере.



Отметим, что Навратилова родилась в Праге в 1956 году, поэтому отлично должна помнить вторжение советских войск в Чехословакию в 1968-м.

I cannot imagine how terrified Elina Svitolina must be these days… fingers crossed for Ukraine!!!