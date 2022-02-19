НАВРАТИЛОВА: «Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина»

Известная в прошлом теннисистка – о российской агрессии

  • 19.02.2022 18:46
  • 3274 просмотра
  • 1 комментарий
НАВРАТИЛОВА: «Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарная американская теннисистка Мартина Навратилова прокомментировала возможное вторжение российских войск в Украину
 
«Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!», – написала Мартина в твиттере.
 
Отметим, что Навратилова родилась в Праге в 1956 году, поэтому отлично должна помнить вторжение советских войск в Чехословакию в 1968-м.

Источник — Twitter

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    aspol, 19.02.2022 19:16
    +2
    Щось не думаю , що Єліну це дуже турбує
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