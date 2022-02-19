НАВРАТИЛОВА: «Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина»

Легендарная американская теннисистка Мартина Навратилова прокомментировала возможное вторжение российских войск в Украину
«Даже не представляю, как должна быть напугана Свитолина в эти дни. Скрестим пальцы за Украину!», – написала Мартина в твиттере.
Отметим, что Навратилова родилась в Праге в 1956 году, поэтому отлично должна помнить вторжение советских войск в Чехословакию в 1968-м.
I cannot imagine how terrified Elina Svitolina must be these days… fingers crossed for Ukraine!!!— Martina Navratilova (@Martina) February 19, 2022
Источник — Twitter
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