Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству титулов Grand Slam

Испанец стал лучшим теннисистом в истории по этому показателю

  • 30.01.2022 16:22
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Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству титулов Grand Slam
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл эпичную битву в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, отыгравшись с 0:2 по сетам в поединке против россиянина Даниила Медведева.
 
Таким образом, Король грунта добыл свой 21-й титул на турнирах Большого Шлема и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, у которых по 20 титулов.
 
Отметим, что Рафа 13 раз побеждал в Париже, четыре раза в Нью-Йорке и по два раза в Лондоне и Мельбурне. 
 
Стоит отметить, что Рафе для выигрыша 21-го титула понадобилось 29 выходов в финал. Роджер и Новак провели на два матча за титул больше, но чаще проигрывали. 

Источник — Sport.ua

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