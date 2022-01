Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству титулов Grand Slam

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл эпичную битву в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, отыгравшись с 0:2 по сетам в поединке против россиянина Даниила Медведева.



Таким образом, Король грунта добыл свой 21-й титул на турнирах Большого Шлема и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, у которых по 20 титулов.



Отметим, что Рафа 13 раз побеждал в Париже, четыре раза в Нью-Йорке и по два раза в Лондоне и Мельбурне.



Стоит отметить, что Рафе для выигрыша 21-го титула понадобилось 29 выходов в финал. Роджер и Новак провели на два матча за титул больше, но чаще проигрывали.

The race to 21 has been quite a ride. And it's not done yet. pic.twitter.com/gUXAPrwKvJ