Великий камбэк! Надаль взял 21-й Шлем, обыграв Медведева в финале Aus Open

Состоялся финальный матч в рамках Открытого чемпионата Австралии.



Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) в пяти сетах переиграл Даниила Медведева из России (№2 ATP).



Australian Open. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5

Это был пятый матч между теннисистами, испанец теперь ведет 4:1.



Для Надаля это был шестой финал Aus Open и вторая победа. Медведев во второй раз подряд сражался за титул в Мельбурне и снова проиграл.

Король грунта выиграл 21-й титул на турнирах Grand Slam, установив новое историческое достижение. У Роджера Федерера и Новака Джоковича таких титулов по 20.

Надаль впервые отыгрался с 0:2 по сетам с 2007 года, когда в четвертом круге Уимблдона по такому же сценарию обыграл еще одного россиянина Михаила Южного. До сегодняшнего дня в карьере Рафы было всего три таких волевых победы.

Матч продолжался 5 часов 24 минуты. В третьем сете Медведев вел со счетом 3:2 и имел тройной брейкпоинт.

THE COMEBACK TO END ALL COMEBACKS 😱



TWENTY ONE FOR @RafaelNadal!#AusOpen @AustralianOpen pic.twitter.com/H6Rcxq48ZZ