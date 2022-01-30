Великий камбэк! Надаль взял 21-й Шлем, обыграв Медведева в финале Aus Open

Испанец переписал историю

  • 30.01.2022 16:11
  • 4792 просмотра
  • 48 комментариев
Великий камбэк! Надаль взял 21-й Шлем, обыграв Медведева в финале Aus Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Состоялся финальный матч в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) в пяти сетах переиграл Даниила Медведева из России (№2 ATP).
 
Australian Open. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5

Это был пятый матч между теннисистами, испанец теперь ведет 4:1.
 
Для Надаля это был шестой финал Aus Open и вторая победа. Медведев во второй раз подряд сражался за титул в Мельбурне и снова проиграл.

Король грунта выиграл 21-й титул на турнирах Grand Slam, установив новое историческое достижение. У Роджера Федерера и Новака Джоковича таких титулов по 20.

Надаль впервые отыгрался с 0:2 по сетам с 2007 года, когда в четвертом круге Уимблдона по такому же сценарию обыграл еще одного россиянина Михаила Южного. До сегодняшнего дня в карьере Рафы было всего три таких волевых победы. 

Матч продолжался 5 часов 24 минуты. В третьем сете Медведев вел со счетом 3:2 и имел тройной брейкпоинт.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 30.01.2022 16:14
    +32
    Весь мир болел против фашика. Думаю даже на расии
    Ссылка
    98Johnson
    98Johnson, 30.01.2022 16:16
    +30
    просто велике Камбечище !!!
    Браво Рафаель, макнув хамовитого цапа .
    Респект австралійським вболівальникам
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    Berezyak1999
    Berezyak1999, 30.01.2022 16:24
    +25
    Frank Pider, 30.01.2022 16:23
    Я украинец и давно на этом сайте сижу
    ти не українець, ти просто житель України.
    в Литві чи Латвії такому жителю навіть паспорт не дають, а лише довідку ( справку по вашому )
    Ссылка
    pricolist
    online
    pricolist, 30.01.2022 16:15
    +21
    Отличный матч выдался. Весь стадион болел за Надаля, а Медведев порой ведет себя не совсем адекватно
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2022 16:15
    +19
    Надаль в очередной раз доказал, что он выдающийся спортсмен и заслуженно выиграл 21 турнир большого шлема и перебегал соперника, который на 10 лет моложе
    Ссылка
    introvert
    online
    introvert, 30.01.2022 16:14
    +19
    Історія вершиться на наших очах. Ми живемо в епоху титанів))
    Фантастичне завершення цьогорічного АО. Заради одного лише цього фіналу варто було проводити тенісні турніри в часи коронавірусу.
    Геній. Гладіатор. Імператор. Жодний епітет не буде надмірним - навпаки, жоден не зможе передати усю велич того, що зробив Рафа сьогодні. Хоча я (як, мабуть, і мільйони його вболівальників в цілому світі) був би не проти, якби він зробив свою справу трішки легше і трішки раніше - в нас-то, на відміну від нього, нерви не сталеві))
    Віват, король!!!
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    Spectra
    Spectra, 30.01.2022 16:14 (изменен)
    +19
    Рафа величайший теннисист и .
    Ссылка
    ManUtd
    online
    ManUtd, 30.01.2022 16:17
    +17
    Хамовито-быдлoватый мишка гоу хом, здесь водки нет
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    DrOsSeL
    DrOsSeL, 30.01.2022 16:22
    +16
    цей Мєдвєдев є уособленням типового росіянина - хамовите бидло, яке вже не в першому матчі це показує, і тому радий що представник фашистської країни програв
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    introvert
    online
    introvert, 30.01.2022 16:21
    +15
    Неймовірні пертурбації протягом матчу. Рафа перед фіналом явно "перегорів" (купа невимушених і повна відсутність бекхенду в першому сеті), не подав на другу партію (вічна його хвороба), і, коли всі уже (і я не виключення) списали його з рахунків - відродився, як фенікс із попелу. Божевільна воля до перемоги. Неймовірна віра в свої сили і можливості. Як же пощастило іспанцям!
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    NM16071
    NM16071, 30.01.2022 16:17
    +15
    Кацапів взагалі треба закрити у кацапії і не випускати звідти..
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 30.01.2022 16:22
    +14
    Frank Pider, 30.01.2022 16:20
    Шо бомбит оттого что их Азаренка в одни ворота вынесла нашу Свитолину?
    А ты каким боком к "нашим", касап?
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 30.01.2022 16:20
    +14
    Блискуча перемога великого чемпіона. Рафа крутезний! У 35 років витягнути гру з 0:2 за сетами і перемогти майже за 5 з половиною годин - неймовірно. Тепер Новаку доведеться відіграватися, а на РГ зробити це буде дуже складно.
    Окрема приємність, що гопнику вказали на його місце. Справедливість інколи таки тріумфує.
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    sahka1981
    online
    sahka1981, 30.01.2022 16:14
    +12
    Классный матч! Рафа красавец!
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 30.01.2022 16:18
    +11
    Abdulla, 30.01.2022 16:16
    Мои поздравления с главной победой в украинском спорте за последние месяцы!!
    не обіжайся саранча лукашенківська
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    Sukiyaki
    Sukiyaki, 30.01.2022 16:16
    +11
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 30.01.2022 16:19
    +10
    TimurKhAI, 30.01.2022 16:14
    Мне кажется, или мы сегодня стали свидетелями одного из лучших матчей в истории тенниса?
    Мы увидели матч между великим тенесистом и великим допингистом. Когда найдут на чём сидит это психованое создание - это будет позорище похлеще шарапы.
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    Maximus Incognitos
    online
    Maximus Incognitos, 30.01.2022 16:30
    +8
    NHL, 30.01.2022 16:22
    Даня сам слил практически выигранный матч деду!
    Местным хоть какая то радость в теннисе, пусть и чужая, своих то нет)))
    Отбросив все вопросы украинско-российских отношений, как можно болеть за спортсмена, который позволяет себе быковать, оскорблять судей и болельщиков?
    Ответ очевиден.
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    kaka
    kaka, 30.01.2022 16:14
    +8
    ВИВА ЭСПАНЬЯ.....
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    freestyle2018
    online
    freestyle2018, 30.01.2022 16:23
    +7
    Рафа сделал мой день! На самом неудачном турнире в карьере обыграл главного фаворита турнира после депортации Джоковича проигрывая по сетам 0:2. А Медведеву надо задуматься, чтобы против тебе болели фактически все, кроме одиноких болельщиков из России и Сербии надо было умудриться такое сотворить. Эмоции потрясающие надеюсь не последняя его победа на БШ, потому что видно, что выступает уже прям на пределе физических сил. Vamos Rafa.
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