Великий камбэк! Надаль взял 21-й Шлем, обыграв Медведева в финале Aus Open

Состоялся финальный матч в рамках Открытого чемпионата Австралии.
Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) в пяти сетах переиграл Даниила Медведева из России (№2 ATP).
Australian Open. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5
Это был пятый матч между теннисистами, испанец теперь ведет 4:1.
Для Надаля это был шестой финал Aus Open и вторая победа. Медведев во второй раз подряд сражался за титул в Мельбурне и снова проиграл.
Король грунта выиграл 21-й титул на турнирах Grand Slam, установив новое историческое достижение. У Роджера Федерера и Новака Джоковича таких титулов по 20.
Надаль впервые отыгрался с 0:2 по сетам с 2007 года, когда в четвертом круге Уимблдона по такому же сценарию обыграл еще одного россиянина Михаила Южного. До сегодняшнего дня в карьере Рафы было всего три таких волевых победы.
Матч продолжался 5 часов 24 минуты. В третьем сете Медведев вел со счетом 3:2 и имел тройной брейкпоинт.
THE COMEBACK TO END ALL COMEBACKS 😱— Tennis TV (@TennisTV) January 30, 2022
TWENTY ONE FOR @RafaelNadal!#AusOpen @AustralianOpen pic.twitter.com/H6Rcxq48ZZ
Источник — Sport.ua
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Браво Рафаель, макнув хамовитого цапа .
Респект австралійським вболівальникам
в Литві чи Латвії такому жителю навіть паспорт не дають, а лише довідку ( справку по вашому )
Фантастичне завершення цьогорічного АО. Заради одного лише цього фіналу варто було проводити тенісні турніри в часи коронавірусу.
Геній. Гладіатор. Імператор. Жодний епітет не буде надмірним - навпаки, жоден не зможе передати усю велич того, що зробив Рафа сьогодні. Хоча я (як, мабуть, і мільйони його вболівальників в цілому світі) був би не проти, якби він зробив свою справу трішки легше і трішки раніше - в нас-то, на відміну від нього, нерви не сталеві))
Віват, король!!!
Окрема приємність, що гопнику вказали на його місце. Справедливість інколи таки тріумфує.
Местным хоть какая то радость в теннисе, пусть и чужая, своих то нет)))
Ответ очевиден.
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