Ингулец вернул опытного хавбека

«Ингулец» объявил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Клименко.
27-летний футболист присоединился к команде на сборах в Турции и подписал соглашение с клубом. О его сроках не сообщают.
Отметим, что Клименко уже играл за «Ингулец» с 2017 по 2020 годы.
Ранее «Ингулец» подписал экс-форварда «Утрехта».
Источник — Sport.ua
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