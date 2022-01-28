Ингулец вернул опытного хавбека

«Ингулец» объявил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Клименко.

27-летний футболист присоединился к команде на сборах в Турции и подписал соглашение с клубом. О его сроках не сообщают.

Отметим, что Клименко уже играл за «Ингулец» с 2017 по 2020 годы.

Ранее «Ингулец» подписал экс-форварда «Утрехта».