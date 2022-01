ВИДЕО. Мяч не выдержал. Синнер и Даниэль переигрывали очко на Aus Open

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Янником Синнером и Таро Даниэлем случилась нестандартная ситуация.



После ошибки японского теннисиста итальянец передал мяч судье на вышке, который подтвердил, что им играть уже нельзя.



«Дамы и господа, мяч из предыдущего розыгрыша совершенно разбит. Мы переиграем очко», – объявил судья.



Отметим, что розыгрыш, а с ним и гейм после этого выиграл Даниэль. Но матч остался за Синнером (6:4, 1:6, 6:3, 6:1), который в 1/8 финала сразится против австралийца Алекса де Минаура.

“The ball is 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐛𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧.” 🎾👀



You don’t see that very often…#AusOpen pic.twitter.com/3TUXOEbkFX