ВИДЕО. Мяч не выдержал. Синнер и Даниэль переигрывали очко на Aus Open

Бывает и такое

  • 22.01.2022 18:44
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ВИДЕО. Мяч не выдержал. Синнер и Даниэль переигрывали очко на Aus Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Таро Даниэль и Янник Синнер

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Янником Синнером и Таро Даниэлем случилась нестандартная ситуация.
 
После ошибки японского теннисиста итальянец передал мяч судье на вышке, который подтвердил, что им играть уже нельзя.
 
«Дамы и господа, мяч из предыдущего розыгрыша совершенно разбит. Мы переиграем очко», – объявил судья.
 
Отметим, что розыгрыш, а с ним и гейм после этого выиграл Даниэль. Но матч остался за Синнером (6:4, 1:6, 6:3, 6:1), который в 1/8 финала сразится против австралийца Алекса де Минаура.

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Источник — Евроспорт

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