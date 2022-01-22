Australian Open. Определились все участники 1/8 финала у мужчин

В пятницу и в субботу состоялись матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в мужской одиночной сетке.
Сегодня произошел вылет шестой ракетки мира Андрея Рублева из России, который проиграл финалисту Australian Open-2018 Марину Чиличу.
Australian Open. Третий круг (1/16 финала)
Нижняя часть сетки
Алекс де Минаур [32] – Пабло Андухар – 6:4, 6:4, 6:2
Янник Синнер [11] – Таро Даниэль [Q] – 6:4, 1:6, 6:3, 6:1
Тэйлор Фриц [20] – Роберто Баутиста-Агут [15] – 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3
Стефанос Циципас [4] – Бенуа Пэр – 6:3, 7:5, 6:7(2), 6:4
Марин Чилич [27] – Андрей Рублев [5] – 7:5, 7:6(3), 3:6, 6:3
Феликс Оже-Альяссим [9] – Дэн Эванс [24] – 6:4, 6:1, 6:1
Максим Кресси – Кристофер О'Коннелл [WC] – 6:2, 6:7(6), 6:3, 6:2
Даниил Медведев [2] – Ботик ван де Зандсхулп – 6:4, 6:4, 6:2
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Миомир Кецманович – Гаэль Монфис [17]
Пабло Карреньо-Буста [19] – Маттео Берреттини [7]
Александр Зверев [3] – Денис Шаповалов [14]
Адриан Маннарино – Рафаэль Надаль [6]
Нижняя часть сетки
Алекс де Минаур [32] – Янник Синнер [11]
Тэйлор Фриц [20] – Стефанос Циципас [4]
Марин Чилич [27] – Феликс Оже-Альяссим [9]
Максим Кресси – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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