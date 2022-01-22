Australian Open. Определились все участники 1/8 финала у мужчин

В четвертом круге сыграют три несеяных теннисиста

  • 22.01.2022 15:10
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Australian Open. Определились все участники 1/8 финала у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

В пятницу и в субботу состоялись матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в мужской одиночной сетке.
 
Сегодня произошел вылет шестой ракетки мира Андрея Рублева из России, который проиграл финалисту Australian Open-2018 Марину Чиличу.

Australian Open. Третий круг (1/16 финала)

Нижняя часть сетки

 Алекс де Минаур [32] –  Пабло Андухар – 6:4, 6:4, 6:2
 Янник Синнер [11] –  Таро Даниэль [Q] – 6:4, 1:6, 6:3, 6:1

 Тэйлор Фриц [20] –  Роберто Баутиста-Агут [15] – 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3
 Стефанос Циципас [4] –  Бенуа Пэр – 6:3, 7:5, 6:7(2), 6:4

 Марин Чилич [27] –  Андрей Рублев [5] – 7:5, 7:6(3), 3:6, 6:3
 Феликс Оже-Альяссим [9] –  Дэн Эванс [24] – 6:4, 6:1, 6:1

 Максим Кресси –  Кристофер О'Коннелл [WC] – 6:2, 6:7(6), 6:3, 6:2
 Даниил Медведев [2] –  Ботик ван де Зандсхулп – 6:4, 6:4, 6:2

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Миомир Кецманович –  Гаэль Монфис [17]
 Пабло Карреньо-Буста [19] –  Маттео Берреттини [7]

 Александр Зверев [3] –  Денис Шаповалов [14]
 Адриан Маннарино –  Рафаэль Надаль [6]

Нижняя часть сетки

 Алекс де Минаур [32] –  Янник Синнер [11]
 Тэйлор Фриц [20] –  Стефанос Циципас [4]

 Марин Чилич [27] –  Феликс Оже-Альяссим [9]
 Максим Кресси –  Даниил Медведев [2]

Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 22.01.2022 15:20
    0
    Рублев самый бездарный теннисист топ-5, его уже все читают, даже Чилич обыграл, который был его клиентом!
    Ссылка
    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 22.01.2022 16:09
    -1
    Spectra, 22.01.2022 15:20
    Рублев самый бездарный теннисист топ-5, его уже все читают, даже Чилич обыграл, который был его клиентом!
    Он очень зависим от настроения. С психологией у него явные не лады. Если игра не идет, начинает рефлексировать, психовать, и не просто психовать, чтобы разозлиться и завести себя, а теряет контроль над нервами
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