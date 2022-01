В субботу, 22 января, в 14:30 состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на своем стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу».

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Эвертон – Астон Вилла. Миколенко вне заявки на матч. Смотреть онлайн LIVE

Стартовые составы команд.

Duncan Ferguson has named his Everton team to face Aston Villa… #EVEAVL 🔵 #COYB pic.twitter.com/HNQ3PMq4xu

This is your Aston Villa team to face Everton this afternoon. 👊 #EVEAVL pic.twitter.com/X4yYdjerAX