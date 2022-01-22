23-й тур
Эвертон
0 : 1
Астон Вилла
22.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

У команды Миколенко проблемы. Эвертон снова проиграл в АПЛ

Без украинца команда уступила «Астон Вилле»

  • 22.01.2022 16:28
  • 1555 просмотров
  • 9 комментариев
У команды Миколенко проблемы. Эвертон снова проиграл в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче чемпионата Англии принимал «Астон Виллу» и уступил со счетом 0:1. Украинец Виталий Миколенко не попал в заявку на игру из-за травмы.

Команда уже без Рафаэля Бенитеса с 19 очками зависла над зоной вылета. «Эвертон» проиграл четыре из последних пяти поединков АПЛ.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Эвертон - Астон Вилла 0:1
Гол: Буэндиа, 45

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 22.01.2022 16:37
    +3
    AK.228, 22.01.2022 16:31
    Чемпионшип близко
    Чемпионшип посильнее УПЛ, а уж то, что дороже намного, так вообще факт неоспоримый
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 22.01.2022 16:42
    +1
    Я помилився, коли казав, що у Миколенка ковід.
    Насправді, проблеми зі спиною.
    MYKOLENKO MISSING DUE TO BACK INJURY
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 22.01.2022 16:38
    +1
    Ёкарный Бабай, 22.01.2022 16:37
    Чемпионшип посильнее УПЛ, а уж то, что дороже намного, так вообще факт неоспоримый
    Ну тогда я спокоен
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 22.01.2022 16:54
    0
    КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ ВЕТАЛЯ И СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОСТОНОВЛЕНИЯ
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 22.01.2022 16:52
    0
    Sauron, 22.01.2022 16:42
    Я помилився, коли казав, що у Миколенка ковід.
    Насправді, проблеми зі спиною.
    MYKOLENKO MISSING DUE TO BACK INJURY
    Виталий Миколенко получил повреждение спины, поэтому не попал в заявку Эвертона на поединок 23-го тура АПЛ против Астон Виллы, сообщает журналист Эндрю Тодос в Twitter.
    С 19 января 22-летний украинец не участвовал в тренировках "ирисок". О сроках возвращения защитника не говорится.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 22.01.2022 16:41
    0
    AK.228, 22.01.2022 16:38
    Ну тогда я спокоен
    Не стоило так нервничать
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 22.01.2022 16:31
    0
    Чемпионшип близко
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 22.01.2022 16:44
    -2
    Ёкарный Бабай, 22.01.2022 16:41
    Не стоило так нервничать
    Было бы из за чего
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 22.01.2022 16:41
    -2
    Ёкарный Бабай, 22.01.2022 16:37
    Чемпионшип посильнее УПЛ, а уж то, что дороже намного, так вообще факт неоспоримый
    Супер оправдание.
    Ссылка
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