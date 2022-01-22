У команды Миколенко проблемы. Эвертон снова проиграл в АПЛ

«Эвертон» в матче чемпионата Англии принимал «Астон Виллу» и уступил со счетом 0:1. Украинец Виталий Миколенко не попал в заявку на игру из-за травмы.

Команда уже без Рафаэля Бенитеса с 19 очками зависла над зоной вылета. «Эвертон» проиграл четыре из последних пяти поединков АПЛ.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Эвертон - Астон Вилла 0:1

Гол: Буэндиа, 45

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