23-й тур
Эвертон
0 : 0
Астон Вилла
22.01.2022 14:30   ТВ-трансляция: 

Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Миколенко с новым тренером сыграет против команды Джеррарда

  • 21.01.2022 13:10
  • 77 просмотров
  • 0 комментариев
Эвертон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 22 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на своем стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу». Начало матча в 14:30 по Киеву.

«Эвертон»

 

«Эвертон» проведет первый поединок после отставки Рафаэля Бентиса. Испанский тренер не удачно отработал в «Эвертоне». Специалист пришел в клуб, заменив Карло Анчелотти, но стать своим на «Гудисон Парк» Бенитесу не удалось. Логично, что фаны «Эвертона» не взлюбили экс-тренера «Ливерпуля». После отставки испанца команду временно возглавил Данкан Фергюсон. Но в клубе ищут специалиста на постоянную основу. В этом контексте не позавидуешь Виталию Миколенко. Украинец уже успел сыграть две игры под руководством тренера, который его хотел. Теперь нужно адаптироваться в новых реалиях.

В чемпионате «ириски» переживают тяжелую ситуацию. Команда не может выиграть в четырех играх подряд, уступив при этом «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Норвичу». При таких результатах команда опустилась на 17-е место в турнирной таблице и рискует покинуть АПЛ. Игра с «Астон Виллой» очень важна для коллектива.

«Астон Вилла»

 

У «Астон Виллы» ситуация получше. Команда Стивена Джеррарда занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последних турах комнда также не может победить. В пассиве бирмингемцев поражения от «Челси» (1:3) и «Брентфорда» (1:2). Хотя в прошлом туре, 15 января, «Астон Вилла» смогла сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Для скромного клуба, который борется за выживание, ничью с МЮ можно воспринимать, как победу. 

Клуб продолжает активную работу. В январе «Астон Вилла» забрала у «Эвертона» главного конкурента Виталия Миколенко - Луку Диня, а недавно подписала экс-звезду «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Стивен Джеррард собрал неплохой коллектив, который не должен даже вести борьбу за выживание, а прочно располагаться в середине таблицы.

 

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Мина, Кин, Миколенко, Таунсенд, Дукуре, Гомес, Грэй, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Хаус, Мингс, Динь, МакГинн, Луис, Рэмзи, Бундия, Уоткинс, Коутиньо.

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

22 января, суббота

Эвертон – Астон Вилла
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк». Старт в 14:30
Трансляция на Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности