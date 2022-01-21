В субботу, 22 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на своем стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу». Начало матча в 14:30 по Киеву.

«Эвертон»

«Эвертон» проведет первый поединок после отставки Рафаэля Бентиса. Испанский тренер не удачно отработал в «Эвертоне». Специалист пришел в клуб, заменив Карло Анчелотти, но стать своим на «Гудисон Парк» Бенитесу не удалось. Логично, что фаны «Эвертона» не взлюбили экс-тренера «Ливерпуля». После отставки испанца команду временно возглавил Данкан Фергюсон. Но в клубе ищут специалиста на постоянную основу. В этом контексте не позавидуешь Виталию Миколенко. Украинец уже успел сыграть две игры под руководством тренера, который его хотел. Теперь нужно адаптироваться в новых реалиях.

В чемпионате «ириски» переживают тяжелую ситуацию. Команда не может выиграть в четырех играх подряд, уступив при этом «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Норвичу». При таких результатах команда опустилась на 17-е место в турнирной таблице и рискует покинуть АПЛ. Игра с «Астон Виллой» очень важна для коллектива.

«Астон Вилла»

У «Астон Виллы» ситуация получше. Команда Стивена Джеррарда занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последних турах комнда также не может победить. В пассиве бирмингемцев поражения от «Челси» (1:3) и «Брентфорда» (1:2). Хотя в прошлом туре, 15 января, «Астон Вилла» смогла сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Для скромного клуба, который борется за выживание, ничью с МЮ можно воспринимать, как победу.

Клуб продолжает активную работу. В январе «Астон Вилла» забрала у «Эвертона» главного конкурента Виталия Миколенко - Луку Диня, а недавно подписала экс-звезду «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Стивен Джеррард собрал неплохой коллектив, который не должен даже вести борьбу за выживание, а прочно располагаться в середине таблицы.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Мина, Кин, Миколенко, Таунсенд, Дукуре, Гомес, Грэй, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Хаус, Мингс, Динь, МакГинн, Луис, Рэмзи, Бундия, Уоткинс, Коутиньо.

22 января, суббота