«Попросите прощения у Шевы». Реакция фанатов Дженоа на 0:6 от Фиорентины

Sport.ua собрал реакцию итальянской футбольной общественности на недавние события в «Дженоа»

  • 18.01.2022 20:28
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«Попросите прощения у Шевы». Реакция фанатов Дженоа на 0:6 от Фиорентины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В последние несколько дней скромный аутсайдер Серии А «Дженоа» является одним из главным ньюсмейкеров футбольного мира. Увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера всего спустя два месяца после назначения вызвало очень неоднозначную реакцию среди фанатов, как и весь короткий период правления Андрея Николаевича на посту главного тренера «Грифонов».

Одни справедливо отмечают слабую игру команды под руководством Шевченко, другие критикуют руководство за слишком поспешное увольнение тренера, учитывая тяжелую кадровую ситуацию и календарь матчей «Дженоа» в этот период.

Масла в огонь подлил вечер понедельника. «Дженоа» уже без Шевченко в 22-м туре Серии А была унижена «Фиорентиной» - 0:6. Многие сочли такой провал доказательством некомпетентности руководства «Дженоа»:

«И что, проблема была в Шевченко? Попробуйте сменить вратаря, а не тренера. А вы теперь хотите продолжать сезон с тренером, который не знает Серию А», - пишет один из фанатов.

«Это справедливо. Поздравления «Фиорентине». За те годы, что я слежу за «Дженоа», в Серии В они провели больше времени, чем в Серии А, поэтому вылет меня точно не пугает. Тем более, что мы его уже несколько лет как заслужили».

«Вот что случается, если уволить тренера перед матчем. Клуб дилетантов».

«Самый большой позор – это то, что команда, которая проигрывает матч 0:6, заканчивает его в полном составе».

«Снимите майки и больше никогда их не надевайте! Позор наемникам!».

«А проблема была в Шевченко, да-да. Сочувствую фанатам «Дженоа» за то руководство, которое им досталось».

«Хватит полетов фантазии, когда получаешь унизительные удары. Шева, Лаббадия, Амири, Миранчук… Лучше серьезно подготовиться к Серии В, чем вводить в клуб людей, которые в нем не останутся».

«Скажу вам как фанат «Интера»: попросите прощения у Шевы», - свое мнение высказывают и поклонники других клубов.

«У команды нет мяча, нет тактики, нет игры, нет души, нет головы, она не бежит. Без всего этого недостаточно будет даже купить Роналду и Месси. Где ваша гордость? Дорогие игроки, найдите в себе какие-то резервы».

«Разве проблема была в тренере? Правда в том, что уже в течение 4-5 лет вы спасались от вылета каким-то чудом. За последние годы «Дженоа» абсолютно не заслужила играть в Серии А».

«В клубе хаос… Но проблема была в Шевченко».

«Единственное, в чем можно обвинить Шевченко – это в том, что он согласился возглавить эту команду».

«Ну что, стало лучше без Шевы? Этот зверь выиграл больше трофеев, чем вам клуб выиграет когда-либо».

Тем не менее, есть и те, кто винит в нынешних проблемах «Дженоа» именно Шевченко:

«Да, предложить контракт этому человеку с тупым лицом было худшей ошибкой, которую можно было совершить. Кавазин бы принес меньше вреда».

«Как фанат «Дженоа», все еще говорю Шевченко: «Иди к черту!». Ни на что не способен».

Вернемся на несколько дней назад и посмотрим на то, как фанаты отреагировали на саму новость об увольнении Шевченко, еще до матча с «Фиорентиной». Уже тогда многие восприняли такое кадровое решение нового руководства «Дженоа» с недоумением:

«Позор вам, дали контракт на три года, а уволили через два месяца. Шева принял слабую команду, начали подписывать игроков и выгнали его. Расплачивается тот, кто ни в чем не виновен».

«Главная ошибка «777 Partners» - назначить нового тренера до назначения нового спортивного директора. Шева виноват не во всем, что произошло с командой, посмотрим, какое будущее его ждет».

«Уволили его после того, как он тащил на себе эту развалюху, и не дали ему настоящего шанса после зимнего трансферного окна. Выступление «Дженоа» на «Сан-Сиро» показало, что Шевченко – очень способный тренер. Вы заслуживаете Серию В, но каким-то чудом опять спасетесь».

«Позор. Шевченко этого не заслужил, как и Тассотти. Они даже не дождались конца трансферного окна. Если бы Шева остался, он бы спас «Дженоа».

«Испытываю бесконечное сочувствие. Вы требовали невозможного, не дав ему игроков. Теперь увольняете его, не дав времени показать свои способности. Я действительно не понимаю этого. Извини, Шева. Желаю тебе добиться в другом месте успеха, которого ты заслуживаешь».

«Думаю, фанаты «Дженоа» заслуживают чего-то большего, чем такое руководство, которое пытается прикрыть структурные проблемы увольнением тренера».

«Это позор. Ему пришлось играть с «Миланом», «Ювентусом», дерби с «Сампдорией», «Лацио», «Аталантой» и «Сассуоло». Кроме «Специи» все соперники были намного сильнее. И вы не дали ему времени поработать с самой слабой командой, которую я видел за последние годы».

«Уволен, потому что тренировал команду без игроков. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Шевченко не нужно было принимать это предложение».

«А что он должен был сделать с такой командой? Вы пообещали ему усиление, чтобы он смог построить свой проект. И не дали ему поработать. Как всегда – тренер расплачивается за ошибки других».

«Абсолютно бессмысленное решение. Уволили после первого же матча, где он наконец-то мог использовать новых игроков и свою любимую схему, и команда сыграла хорошо. Теперь вы наймете нового тренера, который играет по другой схеме, ему снова будет нужно время на адаптацию… Серия В неизбежна».

«Бедный Шева, он не заслужил такого унижения».

«Маленький клуб. Вы не заслуживаете такого тренера, как Шевченко, учитывая, чего он добился со сборной Украины и в Кубке Италии. Так что лучше пусть так».

«Поздравляю, дали контракт с зарплатой в 2 миллиона до 2024 года и уволили через два месяца. 10 баллов за долгосрочное планирование».

«Дженоа» невозможно спасти. Им нужен вылет, чтобы пройти очищение и изменить футбольную философию. Им надо было сохранить Шевченко для того пути как минимум на два года».

«Если вы увольняете двух тренеров по ходу сезона, значит, наверно, проблема не в тренерах».

Некоторые болельщики даже верят, что Шевченко еще вернется в «Дженоа»:

«Верю в то, что он может вернуться, возможно, в конце сезона. Тогда ему дадут время и необходимых игроков, чтобы построить настоящий футбол».

Один фанат справедливо отмечает сомнительное решение променять сборную Украины на «Дженоа»:

«Больно смотреть, что этот человек покинул пост главного тренера своей сборной ради «Дженоа». Немыслимое решение для такого человека».

Многие нейтральные болельщики из-за такого обращения «Дженоа» с Шевченко собираются болеть против «Грифонов»:

«Теперь могу спокойно поболеть за ваш вылет».

«Еще один шаг к Серии В. Надеюсь, вы останетесь там навсегда. Ненавижу генуэзцев!».

«Вы знаете, что такое долгосрочное планирование? Вы уже много лет заслуживаете Серию В, надеюсь, это к лучшему».

Но было бы неправдой сказать, что увольнение Шевченко считают несправедливым абсолютно все. Есть часть болельщиков, которая считает работу украинского специалиста с «Дженоа» провальной, а решение руководства – справедливым:

«10 матчей, 3 ничьи и 10 поражений при полном отсутствии игры. К сожалению, цифры беспощадны. Мне жаль, я его любил».

«Спасибо «777 Partners» за то, что уволили его. У него не было никакого опыта клубной работы. И кто хоть немного разбирается в биоэнергетике, скажут вам, что у него был напуганный взгляд, который передавал команде страх и неуверенность. У нас был Баллардини, маг по спасению, было абсурдом менять его».

«Шева мне всегда нравился, но будем откровенны: на скамейке «Дженоа» он не показал ничего. Жаль, но после «Специи» он должен был уйти сам».

«Проблема в том, что сейчас бывшие игроки думают, что они могут быть тренерами, но это продолжается недолго. Только избранные из числа бывших игроков действительно преуспевают в качестве тренеров, а остальные просто пользуются возможностями».

«Легендам нужно защищать свое наследие и не работать тренерами. Особенно это касается великих игроков. В то же время, посредственные игроки часто становятся хорошими тренерами».

«3 очка из возможных 27. Это 11%. Да, заслуженно уволен».

Со дня на день новым главным тренером «Дженоа», скорее всего, будет назначен Бруно Лаббадия. Многие считают этот выбор еще более неудачным, чем Шевченко:

«Только некомпетентные люди могли заменить Баллардини на Шевченко. И сейчас они делают еще одну ошибку, заменяя Шеву еще более слабым тренером».

«Найдите страницу Бруно Лаббадии на Википедии. И посчитайте, сколько раз там повторяется слово «уволен». Покойся с миром, «Дженоа».

Олег Дидух, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Krestovskiy
    Krestovskiy, 18.01.2022 20:42
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Если сравнивать результаты и показатели команды предыдущего тренера и Шевы в играх с командами из нижней части таблицы, то Шева реально облажался... При нём команда играла хуже по всему.. Другое дело, что его тоже обманули своим "доверием" и не дали провести даже 1 сбор, не говоря о трансферах. Да и взяли его раньше спортдира - тоже ошибка
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