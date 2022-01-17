22-й тур
Фиорентина
6 : 0
Дженоа
17.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Без Шевы еще хуже. Дженоа была разбита во Флоренции

Разгромная победа от «Фиорентины»

  • 17.01.2022 23:50
  • 2330 просмотров
  • 17 комментариев
Без Шевы еще хуже. Дженоа была разбита во Флоренции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 22-о тура Серии А «Дженоа» после увольнения Андрея Шевченко на выезде играла с «Фиорентиной». Уход Шевченко, похоже, на пользу «Грифонам» не пошел – они потерпели унизительное поражение со счетом 0:6.

«Фиорентина» - «Дженоа» - 6:0
Голы: Одриосола 15, Бонавентура 34, Бираги 42, 69, Влахович 51, Торрейра 77

Ранее ассист Виктора Коваленко принес «Специи» выездную победу над «Миланом».

Турнирная таблица Серии А

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    online
    adidas77, 17.01.2022 23:52
    +12
    Диванным хейтерам Шевы!
    В последних четырёх матчах вместе взятых в Серии А при Шеве.
    Дженоа пропустила меньше голов, чем сегодня!
    А там были не только Сасуоло и Специя, но ещё Аталанта и Лацио!
    Но самое важное даже не разгромный счёт!
    А та дно игра, которую сегодня показала Дженоа!
    А при Шеве 6 матчей из 10 были сыграны против явных лидеров! Которые были на 3 головы выше Дженоа по всем показателям!
    И все эти команды были значительно выше в таблице и сильнее Фиорентины!
    Ссылка
    Gostb
    online
    Gostb, 18.01.2022 00:08
    +7
    Просто руководители Дженоа феноменальные дураки. Тренерский штаб только начал раскручивать свои идеи,только пошли первые трансферы и аренды,переход на свою игровую схему и все это обрубить в самый неподходящий момент надо уметь.
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    online
    Analitik_s_divana, 17.01.2022 23:56
    +7
    Жду комментарий матча от футбольного эксперта, особенно в вопросах тренерской деятельности, Станислава Матусевича.
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 17.01.2022 23:55 (изменен)
    +7
    Удары 22 против 3 (из них все по воробьям), владение 76 на 24 и это при всего 2 игроках, пропускающих игру... Подравляю гениев менеджмента Дженоа!
    Ссылка
    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 17.01.2022 23:52
    +7
    Просто в серии Б им самое место.
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    _Mad_крот_
    online
    _Mad_крот_, 18.01.2022 00:03 (изменен)
    +6

    Шева ещё волшебник был с этой командой и игроками в серии А
    Ее место даже не в серии В а в серии С
    Жаль что он возглавил это дно
    Ну такой опыт тоже опыт
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 17.01.2022 23:59
    +6
    Давно не получал такого удовольствия от футбола, особенно от закономерного результата.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 18.01.2022 00:11
    +5
    Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс:
    «В какой-то момент мы поняли, что у нас не будет достаточно энергии на игру с «Фиорентиной». Поэтому приняли быстрое решение, которое зачастую лучше, чем запоздалое.»
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 18.01.2022 00:22 (изменен)
    +3
    aleks19826, 18.01.2022 00:17
    Вот так вот уроды, а при Шеве проиграли б 0:1!!! Шева - великий мастер каттеначо и в команде поприличней будет давать результат
    Может даже и ничьюху скатали бы, как за 90 мин с Миланом, вполне.
    Ссылка
    Olesya Lopunova
    Olesya Lopunova, 18.01.2022 00:07
    +3
    На Дженоа негатив из нашей страны !!!Пусть получают
    Ссылка
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 18.01.2022 00:14 (изменен)
    +1
    А пусть горит эта Дженоа синим пламенем!
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 17.01.2022 23:56
    +1
    Владислав Рейский, 17.01.2022 23:52
    Просто в серии Б им самое место.
    Согласен, возможно и потянут (ключевое слово "возможно")...
    Ссылка
    mdb95
    online
    mdb95, 18.01.2022 01:08
    0
    Пусть теперь платят ещё 20млн. и возвращают Шеву обратно.
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 18.01.2022 01:08
    0
    Ёкарный Бабай, 18.01.2022 00:11
    Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс:
    «В какой-то момент мы поняли, что у нас не будет достаточно энергии на игру с «Фиорентиной». Поэтому приняли быстрое решение, которое зачастую лучше, чем запоздалое.»
    Да да, тоже вспомнил сегодня эти слова!
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 18.01.2022 00:20 (изменен)
    0
    Да кто теперь захочет вообще переходить в это днище, тех четверых пацанов с надеждами обули вместе с Шевой...
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 18.01.2022 00:17
    0
    Вот так вот уроды, а при Шеве проиграли б 0:1!!! Шева - великий мастер каттеначо и в команде поприличней будет давать результат
    Ссылка
    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 18.01.2022 00:06
    0
    LomUs17, 17.01.2022 23:56
    Согласен, возможно и потянут (ключевое слово "возможно")...
    Ну они ж собирались усиливатся да тш новый будет
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