Без Шевы еще хуже. Дженоа была разбита во Флоренции

В заключительном матче 22-о тура Серии А «Дженоа» после увольнения Андрея Шевченко на выезде играла с «Фиорентиной». Уход Шевченко, похоже, на пользу «Грифонам» не пошел – они потерпели унизительное поражение со счетом 0:6.
«Фиорентина» - «Дженоа» - 6:0
Голы: Одриосола 15, Бонавентура 34, Бираги 42, 69, Влахович 51, Торрейра 77
Ранее ассист Виктора Коваленко принес «Специи» выездную победу над «Миланом».
Источник — Sport.ua
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В последних четырёх матчах вместе взятых в Серии А при Шеве.
Дженоа пропустила меньше голов, чем сегодня!
А там были не только Сасуоло и Специя, но ещё Аталанта и Лацио!
Но самое важное даже не разгромный счёт!
А та дно игра, которую сегодня показала Дженоа!
А при Шеве 6 матчей из 10 были сыграны против явных лидеров! Которые были на 3 головы выше Дженоа по всем показателям!
И все эти команды были значительно выше в таблице и сильнее Фиорентины!
Шева ещё волшебник был с этой командой и игроками в серии А
Ее место даже не в серии В а в серии С
Жаль что он возглавил это дно
Ну такой опыт тоже опыт
«В какой-то момент мы поняли, что у нас не будет достаточно энергии на игру с «Фиорентиной». Поэтому приняли быстрое решение, которое зачастую лучше, чем запоздалое.»
«В какой-то момент мы поняли, что у нас не будет достаточно энергии на игру с «Фиорентиной». Поэтому приняли быстрое решение, которое зачастую лучше, чем запоздалое.»
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