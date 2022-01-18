22-й тур
Фиорентина
6 : 0
Дженоа
17.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Фиорентина – Дженоа – 6:0. Шева уехал вовремя. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии

  • 18.01.2022 00:45
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Фиорентина – Дженоа – 6:0. Шева уехал вовремя. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Бадель

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» обыграла «Дженоа» со счетом 6:0. Команда из Генуи недавно отправила в отставку главного тренера Андрея Шевченко.

Фиорентина – Дженоа – 6:0. Без Шевы нет игры. Видео голов и обзор матча

Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77.

ГОЛ! 1:0. Одриосола, 15 мин.

ГОЛ! 2:0. Бонавентура, 34 мин.

ГОЛ! 3:0. Бираги, 42 мин.

ГОЛ! 4:0. Влахович, 51 мин.

ГОЛ! 5:0. Бираги, 69 мин.

ГОЛ! 6:0. Торрейра, 77 мин.

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Фиорентина).
69' ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
51' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
42' ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
34' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
15' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Одриосола (Фиорентина).

Источник — Sport.ua

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