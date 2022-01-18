В матче 22-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» обыграла «Дженоа» со счетом 6:0. Команда из Генуи недавно отправила в отставку главного тренера Андрея Шевченко.
Фиорентина – Дженоа – 6:0. Без Шевы нет игры. Видео голов и обзор матча
Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77.
ГОЛ! 1:0. Одриосола, 15 мин.
ГОЛ! 2:0. Бонавентура, 34 мин.
ГОЛ! 3:0. Бираги, 42 мин.
ГОЛ! 4:0. Влахович, 51 мин.
ГОЛ! 5:0. Бираги, 69 мин.
ГОЛ! 6:0. Торрейра, 77 мин.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Фиорентина).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Одриосола (Фиорентина).
Источник — Sport.ua
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