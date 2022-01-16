22-й тур
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
17.01.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Фиорентина - Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Какими предстанут «грифоны» после увольнения Андрея Шевченко?

  • 16.01.2022 16:05
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Фиорентина - Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 января, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» состоится матч 22 тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» примет «Дженоа». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Фиорентина»

 

Команда Виченцо Итальяно в турнирной таблице итальянского чемпионата занимает 7 место. В 20 сыгранных матчах она набрала 32 очка, добившись 10 побед, два раза сыграв вничью и проиграв 8 встреч. В настоящий момент у «фиалок» имеется негативная серия из трех поединков без побед (2 ничьи, 1 поражение).

Под занавес 2021 года «Фиорентина» поочередно обыграла «Сампдорию» (3:1 дома), «Болонью» (3:2 в гостях) и «Салернитану» (4:0 дома), но завершила календарный год ничьими с «Сассуоло» (2:2 дома) и «Вероной» (1:1 на выезде). На почин же 2022-го парни Итальяно проиграли «Торино» в Турине – 0:4. Впрочем, затем они реабилитировались в Кубке Италии, где в гостях в дополнительное время разбили «Наполи» - 5:2.

По результатам на своем поле в текущей Серии А нынче у «Фиорентины» 8-й показатель – 19 очков после 9 матчей (6 побед, 1 ничья, 2 поражения).

 

«Дженоа»

 

«Грифоны», напомним, в субботу, 15 января, остались без главного тренера – руководством клуба был отправлен в отставку Андрей Шевченко. Как известно, временно заменять украинца будет Абдулай Конко, но в «Дженоа» активно ищут постоянного наставника для команды. Экс-главный тренер сборной Украины оставил команду на 19 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В 21 матче она набрала 12 очков (1 победа, 9 ничьих, 11 поражений).

В пяти последних матчах под руководством Шевченко «Дженоа» добился двух ничьих («Аталанта» - 0:0 дома, «Сассуоло» - 0:0 в гостях) при трех поражениях.

Если взят достижения команды из Генуи в нынешнем сезоне за пределами родного города, то они у нее до Серии А нынче лишь 18-е – 8 очков в 11 встречах. Но заметим, что в пяти последних выездных играх «грифоны» добились трех ничьих при двух поражениях.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Фиорентина» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1,42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Фиорентина»: Террачанно – Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Дункан, Гонсалес, Сапонара, Влахович.

«Дженоа»: Сиригу – Сенан Гюмюш, Бани, Ванхеусден, Гильоне, Мелегони, Бадель, Портанова, Кришито, Кайседо, Дестро.

17 января, понедельник

«Фиорентина» - «Дженоа»
Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 21:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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