На последних секундах! Ассист Коваленко принес Специи победу над Миланом

«Специя» шокировала «Милан» на «Сан-Сиро» в матче 22-го тура Серии А. Команда Тиаго Мотты уступала в счете, но одержала волевую победу со счетом 2:1.

Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену вместо Джулио Маджоре на 80-й минуте. На 95-й минуте именно Коваленко сделал голевую передачу на Гьяси, который принес «Специи» сенсационную победу.

В параллельном матче «Наполи» на выезде уверенно разобрался с «Болоньей» благодаря дублю Ирвинга Лосано. Таким образом, «Милан» упустил шанс обойти в турнирной таблице «Интер», который вчера сыграл вничью с «Аталантой».

«Милан» - «Специя» - 1:2

Голы: Леау 45+1 – Агудело 64, Гьяси 90+5

На 45-й минуте Тео Эрнандес (Милан) не забил пенальти (мимо).

«Болонья» - «Наполи» - 0:2

Голы: Лосано 20, 47

Турнирная таблица Серии А