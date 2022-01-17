На последних секундах! Ассист Коваленко принес Специи победу над Миланом

Украинский хавбек решил исход встречи

  • 17.01.2022 21:40
  • 343 просмотра
  • 2 комментария
На последних секундах! Ассист Коваленко принес Специи победу над Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

«Специя» шокировала «Милан» на «Сан-Сиро» в матче 22-го тура Серии А. Команда Тиаго Мотты уступала в счете, но одержала волевую победу со счетом 2:1.

Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену вместо Джулио Маджоре на 80-й минуте. На 95-й минуте именно Коваленко сделал голевую передачу на Гьяси, который принес «Специи» сенсационную победу.

В параллельном матче «Наполи» на выезде уверенно разобрался с «Болоньей» благодаря дублю Ирвинга Лосано. Таким образом, «Милан» упустил шанс обойти в турнирной таблице «Интер», который вчера сыграл вничью с «Аталантой».

«Милан» - «Специя» - 1:2
Голы: Леау 45+1 – Агудело 64, Гьяси 90+5
На 45-й минуте Тео Эрнандес (Милан) не забил пенальти (мимо).

«Болонья» - «Наполи» - 0:2
Голы: Лосано 20, 47

Турнирная таблица Серии А

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 21:40
    +2
    Витёк, браво!
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 17.01.2022 21:43
    0
    Вот тебе и Специя! А кто-то Шеву обвинял, мол, проиграли слабейшей команде. Тут ещё вопрос какая команда слабейшая...
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    u6464u
    online
    u6464u, 17.01.2022 21:42
    0
    вот вам и Витёк , такую конфетку выложил Гьяси, концовка игры была огонь.
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