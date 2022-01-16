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Специя
17.01.2022 19:30   ТВ-трансляция: 

Милан - Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Команда Виктора Коваленко попробует поставить подножку «россонери»

  • 16.01.2022 15:31
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Милан - Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 января, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 22 тура чемпионата Италии, в котором «Милан» примет «Специю». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Милан»

 

Команда Стефано Пиоли ведет отчаянную борьбу за первую позицию в турнирной таблице Серии А. Имея в активе 48 очков после 21 матча (15 побед, 3 ничьи, 3 поражения) «россонери» располагаются на второй позиции. Они 1 один пункт проигрывают землякам из «Интера», у которых, впрочем, в активе имеется один матч в запасе.

В настоящий момент «Милан» идет на серии из трех побед кряду. Перед рождественской паузой он на выезде обыграл «Эмполи» (4:2), а после возобновления чемпионата дома рсправился с «Ромой» (3:1) и в гостях разгромил «Венецию» (3:0). Но не стоит забывать, что данная серия началась у «красно-черных» после домашнего поражения 0:1 от «Наполи», датированного 19 декабря.

По успехам в родных стенах «Милан» нынче в чемпионате Италии имеет третий показатель – 22 очка в 10 домашних поединках. В пяти последних играх на «Сан-Сиро» у «Милан» значатся 2 победы и 2 поражения, а также одна ничья.

«Специя»

 

Подопечные Тьяго Мотты в текущей турнирной таблице итальянского чемпионата располагаются на 16 позиции. Проведя 21 матч, они имеют в активе 19 пунктов (5 побед, 4 ничьи, 12 поражений). Команда украинского полузащитника Виктора Коваленко лишь на три очка опережает «Кальяри», который возглавляет трио аутсайдеров сезона, куда также входят «Дженоа» (12 очков) и «Салернитана» (11 пунктов).

В пяти последних на сегодня матчах «орлята» смогли взять 7 очков из 15-ти возможных. Они добились двух побед («Наполи» - 1:0 на выезде, «Дженоа» - 1:0 также в гостях), один раз сыграли вничью («Эмполи» - 1:1 дома) и потерпели две неудачи («Рома» - 0:2 в Риме, «Верона» - 1:2 дома).

По достижения на выезде нынче у «Специи» по Серии А 14-й результат – 10 очков в 11-ти гостевых поединках (3 победы, 1 ничья, 7 поражений). Но вновь вспомним, что в двух крайних матчах в гостях парни Мотты победили.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Милан» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1,29 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Милан»: Маньян – Флоренци, Калулу, Габбия, Эрнандес, Крунич, Бакайоко, Салемакерс, Браим Диас, Леау, Ибрагимович.

«Специя»: Проведель – Амиан, Эрлич, Николау, Реца, Коваленко, Сала, Бастони, Гьяси, Верде, Нзола.

17 января, понедельник

«Милан» - «Специя»
Милан. Стадион «Сан-Сиро». 19:30
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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