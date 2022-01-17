22-й тур
Милан
1 : 2
Специя
17.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Специя – 1:2. Победный ассист Коваленко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии

  • 17.01.2022 23:59
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Милан – Специя – 1:2. Победный ассист Коваленко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 января в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» проиграл «Специи» (1:2).

Украинский хавбек Виктор Коваленко сделал ассист в эпизоде, когда гости забили решающий гол на 90+6 минуте.

Милан – Специя – 1:2. Коваленко сделал ассист. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Леау, 45+1 мин.

ГОЛ! 1:1. Агудело, 64 мин.

ГОЛ! 1:2. Гьяси (ассист – Коваленко), 90+6 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Специя).
64' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Агудело (Специя).
45' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).

Источник — Sport.ua

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