17 января в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» проиграл «Специи» (1:2).
Украинский хавбек Виктор Коваленко сделал ассист в эпизоде, когда гости забили решающий гол на 90+6 минуте.
Милан – Специя – 1:2. Коваленко сделал ассист. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Леау, 45+1 мин.
ГОЛ! 1:1. Агудело, 64 мин.
ГОЛ! 1:2. Гьяси (ассист – Коваленко), 90+6 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Специя).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Агудело (Специя).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.