Разошлись миром. Аталанта и Интер сыграли вничью

В воскресенье, 16-го января, состоялся центральный матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» принимала «Интер». Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» и завершилась вничью 0:0.
Отметим, что матч пропускал украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Украинец не попал в заявку на игру, так как сдал позитивный тест на коронавирус. Руслан по медицинским протоколам отправлен на карантин.
После этой встречи «Интер» набрал 50 очков и сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Аталанта» осталась на 4-й позиции, имея в своем активе 42 бала.
Итальянская Серия А. 22-й тур.
«Аталанта» – «Интер» – 0:0
Де Рон (37), Паломино (84) – Брозович (42), Чалханоглу (62)
«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино, Фройлер, Де Рон, Коопмейнерс, Пеццелла, Пессина (Миранчук. 78), Пашалич (Дзаппакоста, 90), Муриэль (Пикколи, 86)
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Де Врей, 82), Дармиан (Дюмфрис, 67), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 67), Перишич, Джеко (Мартинес, 82), Санчес (Корреа, 67)
Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия)
Стадион: «Гевисс Стэдиум» (Бергамо, Италия)
Источник — Sport.ua
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