Разошлись миром. Аталанта и Интер сыграли вничью

В воскресенье, 16-го января, состоялся центральный матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» принимала «Интер». Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» и завершилась вничью 0:0.

Отметим, что матч пропускал украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Украинец не попал в заявку на игру, так как сдал позитивный тест на коронавирус. Руслан по медицинским протоколам отправлен на карантин.

После этой встречи «Интер» набрал 50 очков и сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Аталанта» осталась на 4-й позиции, имея в своем активе 42 бала.

Итальянская Серия А. 22-й тур.

«Аталанта» – «Интер» – 0:0

Де Рон (37), Паломино (84) – Брозович (42), Чалханоглу (62)

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино, Фройлер, Де Рон, Коопмейнерс, Пеццелла, Пессина (Миранчук. 78), Пашалич (Дзаппакоста, 90), Муриэль (Пикколи, 86)

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Де Врей, 82), Дармиан (Дюмфрис, 67), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 67), Перишич, Джеко (Мартинес, 82), Санчес (Корреа, 67)

Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия)

Стадион: «Гевисс Стэдиум» (Бергамо, Италия)

АТАЛАНТА – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА