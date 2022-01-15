22-й тур
Аталанта
0 : 0
Интер Милан
16.01.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура итальянской Серии А

  • 15.01.2022 17:13
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Аталанта – Интер. Текстовая трансляция матча
© Getty Images

В воскресенье, 16-го января, состоится матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Интер». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В прошлом туре «Аталанта» нашего Руслана Малиновского разгромила со счетом 6:2 «Удинезе», в том матче украинский полузащитник отметился голом и результативной передачей. «Аталанта» после той встречи набрала 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе Малиновского в же 5 голов и 2 ассиста в 18 матчах Серии A. Матч 1/8 Кубка Италии Малиновский пропустил, а его клуб со счетом 2:0 выиграл «Верону», потому вероятно, что украинец выйдет в старте на матч против «Интера».

Действующий чемпион страны «Интер» подходит к этой встрече в приподнятом настроении. На днях миланский коллектив завоевал Суперкубок Италии, обыграв в финале «Ювентус» – 2:1. Хорошо идут дела у «Интера» и в чемпионате, команда Симоне Индзаги лидирует в таблице Серии А, имея в своем активе 49 очков и победную серию из 8 матчей кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Интер».

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Источник — Sport.ua

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