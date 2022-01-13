Интер Милан
2 : 1
Ювентус
12.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Забили на последней секунде. Интер – обладатель Суперкубка Италии!

В матче за трофей миланская команда победила «Ювентус» в дополнительное время

  • 13.01.2022 00:34
  • 695 просмотров
  • 4 комментария
Забили на последней секунде. Интер – обладатель Суперкубка Италии!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Для «Ювентуса» этот поединок был шансом выиграть трофей, которых, как кажется, для «старой синьоры» в ближайшем будущем будет немного. А «Интер» мог лишний раз подтвердить, что прямо здесь и сейчас он – лучшая команда Италии.

Как и полагается чемпиону, активно начали игру хозяева. Наносилось много ударов, несколько раз игроки «Интера» требовали пенальти, причем основания были. Но забили первыми туринцы – Маккенни головой с линии вратарской замкнул навес с левого фланга от Мораты.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» через 10 минут ответил – де Шильо привез глупый пенальти, сфолив на Джеко, а Лаутаро Мартинес очень уверенно расстрелял правый верхний угол ворот с «точки».

Getty Images/Global Images Ukraine

Дальше, конечно, какие-то моменты были, но стало очевидно – матч катится в серию послематчевых пенальти. Это было видно и во втором тайме, и в обеих экстратаймах – команды откровенно доигрывали.

Все уже готовились смотреть на одиннадцатиметровые удары, но на 120 минуте слово взяли Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини и Алексис Санчес. Первый вместо выноса куда подальше решил то ли принимать на грудь мяч, то ли сбросить вратарю, второй не смог подстраховать, а чилиец сориентировался и переправил футбольный снаряд в ворота. Сразу арбитр дал финальный свисток.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вот таким драматичным получился поединок за Суперкубок Италии, который, к слову, Симоне Индзаги выиграл уже в третий раз.

Суперкубок Италии 2022.

«Интер» - «Ювентус» - 2:1.

 Лаутаро Мартинес, 35 (пен), Алексис Санчес, 120+1 - Маккенни, 25.

 Джеко, 60, Корреа, 106, Видаль, 119 - Бернардески, 43, Дибала, 105, Ругани, 109.

«Интер»: Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони - Думфрис (Дармиан, 89), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Брозович, Перишич (Димарко, 100) - Джеко (Корреа, 75), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 75).

«Ювентус»: Перин - де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро - Маккенни, Локателли (Бентанкур, 91), Рабьо, Бернардески (Артур, 79) - Кулусевски (Дибала, 74), Мората (Кин, 88).

Арбитр: Даниэле Довери.

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

ИНТЕР - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
120' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
25' ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Максов
    Макс Максов, 13.01.2022 00:45
    +2
    Я уже на пенали настроился, а Санчес все обломал...)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.01.2022 01:02
    +1
    Макс Максов, 13.01.2022 00:45
    Я уже на пенали настроился, а Санчес все обломал...)
    Тоже ждал серию пенальти. Было бы вообще шикарно
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 13.01.2022 00:42
    +1
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    online
    Jaime_Lannister, 13.01.2022 01:01
    0
    Макс Максов, 13.01.2022 00:45
    Я уже на пенали настроился, а Санчес все обломал...)
    То точно, всі годину чекали пенальті і десять секунд не дочекалися ))))
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