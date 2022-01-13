Забили на последней секунде. Интер – обладатель Суперкубка Италии!

Для «Ювентуса» этот поединок был шансом выиграть трофей, которых, как кажется, для «старой синьоры» в ближайшем будущем будет немного. А «Интер» мог лишний раз подтвердить, что прямо здесь и сейчас он – лучшая команда Италии.
Как и полагается чемпиону, активно начали игру хозяева. Наносилось много ударов, несколько раз игроки «Интера» требовали пенальти, причем основания были. Но забили первыми туринцы – Маккенни головой с линии вратарской замкнул навес с левого фланга от Мораты.
«Интер» через 10 минут ответил – де Шильо привез глупый пенальти, сфолив на Джеко, а Лаутаро Мартинес очень уверенно расстрелял правый верхний угол ворот с «точки».
Дальше, конечно, какие-то моменты были, но стало очевидно – матч катится в серию послематчевых пенальти. Это было видно и во втором тайме, и в обеих экстратаймах – команды откровенно доигрывали.
Все уже готовились смотреть на одиннадцатиметровые удары, но на 120 минуте слово взяли Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини и Алексис Санчес. Первый вместо выноса куда подальше решил то ли принимать на грудь мяч, то ли сбросить вратарю, второй не смог подстраховать, а чилиец сориентировался и переправил футбольный снаряд в ворота. Сразу арбитр дал финальный свисток.
Вот таким драматичным получился поединок за Суперкубок Италии, который, к слову, Симоне Индзаги выиграл уже в третий раз.
La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa pic.twitter.com/vCpGshs7nO— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 12, 2022
Суперкубок Италии 2022.
«Интер» - «Ювентус» - 2:1.
Лаутаро Мартинес, 35 (пен), Алексис Санчес, 120+1 - Маккенни, 25.
Джеко, 60, Корреа, 106, Видаль, 119 - Бернардески, 43, Дибала, 105, Ругани, 109.
«Интер»: Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони - Думфрис (Дармиан, 89), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Брозович, Перишич (Димарко, 100) - Джеко (Корреа, 75), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 75).
«Ювентус»: Перин - де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро - Маккенни, Локателли (Бентанкур, 91), Рабьо, Бернардески (Артур, 79) - Кулусевски (Дибала, 74), Мората (Кин, 88).
Арбитр: Даниэле Довери.
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).
ИНТЕР - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|120'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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