Интер Милан

В среду, 12 января, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч за Суперкубок Италии, в котором местный «Интер» сыграет против «Ювентуса». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Интер

Действующий чемпион «Интер» несмотря на смену главного тренера летом, вновь лидирует в чемпионате. В данный момент подопечные Симоне Индзаги занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Милан» на одно очко. В данный момент «нерадзурри» проводят удачную серию. Миланская команда выиграла 8 матчей подряд, а последняя беспроигрышная серия насчитывает уже 12 матчей. Последний раз «Интер» в Италии проигрывал еще 16 октября (1:3 с «Лацио»).

В Суперкубке миланский клуб побеждал 5 раз. Последний раз этот трофей игроки «Интера» поднимали над головой в 2010-м году, когда обыграли «Рому».

В последнем матче миланский клуб одержал победу над «Лацио». Несмотря на шаткий счет 2:1, в той игре «Интер» доминировал большую часть игрового времени.

Ювентус

«Ювентус» в данный момент переживает не лучшие моменты. Туринский клуб в данный момент занимает лишь пятое место в турнирной таблице, что не может удовлетворять и руковдство, и болельщиков команды. Несмотря на нестабильные результаты, «Ювентус» не проигрывает уже 7 матчей подряд. В последней игре «бьянконери» одержали волевую победу над «Ромой». Уступая к 70-й минуте со счетом 1:3, футболисты «Ювентуса» победили со счетом 4:3.

«Ювентус» является самым титулованным клубом в истории Суперкубка Италии. Туринский клуб выиграл этот трофей 9 раз. Последняя победа в матче за Суперкубок зафиксирована в январе 2021 года, когда «Ювентус» одолел «Наполи».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.79 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Думфрис, Брозович, Видаль, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Ювентус»: Щенсны – Куадрадо, Ругани, Кьеллини, Сандро, Бентакур, Локателли, Рабьо, Бернардески, Мората, Дибала.

12 января, среда