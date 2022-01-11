Интер Милан
0 : 0
Ювентус
12.01.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Интер – Ювентус. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за Суперкубок Италии

  • 11.01.2022 20:34
  • 97 просмотров
  • 0 комментариев
Интер – Ювентус. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 января, состоится матч за Суперкубок Италии, в котором будут играть миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало – в 22:00.

В прошлом году «Интер» прервал многолетнюю гегемонию в Серии А «Ювентуса», став чемпионом Италии. Туринский клуб чудом попал в Лигу чемпионов по итогам сезона и был вынужден удовлетвориться только Кубком Италии – в финальном матче была повержена «Аталанта» со счетом 2:1. На данный момент ситуация аналогичная – «Юве» догоняет топ-4, а «Интер» на первом месте. Также стоит напомнить, что подопечные Аллегри на данный момент являются действующими обладателями Суперкубка, поскольку в прошлом году переиграли в матче за трофей «Наполи».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Интер» – «Ювентус».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности