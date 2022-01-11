В среду, 12 января, состоится матч за Суперкубок Италии, в котором будут играть миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало – в 22:00.

В прошлом году «Интер» прервал многолетнюю гегемонию в Серии А «Ювентуса», став чемпионом Италии. Туринский клуб чудом попал в Лигу чемпионов по итогам сезона и был вынужден удовлетвориться только Кубком Италии – в финальном матче была повержена «Аталанта» со счетом 2:1. На данный момент ситуация аналогичная – «Юве» догоняет топ-4, а «Интер» на первом месте. Также стоит напомнить, что подопечные Аллегри на данный момент являются действующими обладателями Суперкубка, поскольку в прошлом году переиграли в матче за трофей «Наполи».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Интер» – «Ювентус».