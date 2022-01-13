В среду, 12 января, в 22:00 прошел матч за Суперкубок Италии, в котором играли миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Команды встречались в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца».
Интер – Ювентус – 2:1 (д.в.). Победа на 120 мин. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Маккенни, 25 мин.
ГОЛ! 1:1. Мартинес, 35 мин (пен).
ГОЛ! 2:1. Алексис Санчес, 120 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Церемония награждения.
События матча
|120'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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