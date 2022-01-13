Интер Милан
2 : 1
Ювентус
12.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Интер – Ювентус – 2:1 (д.в.). Победа на 120 мин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Испании

  • 13.01.2022 00:59
  • 198 просмотров
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Интер – Ювентус – 2:1 (д.в.). Победа на 120 мин. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 января, в 22:00 прошел матч за Суперкубок Италии, в котором играли миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Команды встречались в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца».

Интер – Ювентус – 2:1 (д.в.). Победа на 120 мин. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Маккенни, 25 мин.

ГОЛ! 1:1. Мартинес, 35 мин (пен).

ГОЛ! 2:1. Алексис Санчес, 120 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Церемония награждения.

События матча
120' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
35' ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
25' ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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