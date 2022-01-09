Аталанта разгромила Удинезе. Малиновский забил гол и сделал ассист

В очередном матче Серии A «Аталанта» на выезде разгромила Удинезе со счетом 6:2.
Зрители увидели 8 голов в поединке 21-го тура чемпионата Италии.
Украинец Руслан Малиновский в первом тайме забил гол и сделал ассист на Луиса Муриэля.
«Аталанта» набрала 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Серия A. 21-й тур
Удинезе – Аталанта – 2:6
Голы: Молина, 59, Бету, 88 – Пашалич, 17, Муриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Меле, 89, Пессина, 90+2.
ГОЛ! 0:1. Пашалич, 17 мин.
ГОЛ! 0:2. Муриэль (ассист – Малиновский), 22 мин.
ГОЛ! 0:3. Малиновский, 43 мин.
Источник — Sport.ua
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