Аталанта разгромила Удинезе. Малиновский забил гол и сделал ассист

Зрители увидели 8 голов в матче 21-го тура чемпионата Италии

  • 09.01.2022 19:20
  • 1168 просмотров
  • 2 комментария
Аталанта разгромила Удинезе. Малиновский забил гол и сделал ассист
© Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном матче Серии A «Аталанта» на выезде разгромила Удинезе со счетом 6:2.

Зрители увидели 8 голов в поединке 21-го тура чемпионата Италии.

Украинец Руслан Малиновский в первом тайме забил гол и сделал ассист на Луиса Муриэля.

«Аталанта» набрала 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Серия A. 21-й тур

Удинезе  Аталанта  2:6

Голы: Молина, 59, Бету, 88 – Пашалич, 17, Муриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Меле, 89, Пессина, 90+2.

ГОЛ! 0:1. Пашалич, 17 мин.

ГОЛ! 0:2. Муриэль (ассист – Малиновский), 22 мин.

ГОЛ! 0:3. Малиновский, 43 мин.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 09.01.2022 19:43
    0
    Малиновский как раз во второй части сезона набирают свою лучшую форму в сезоне
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    joytok
    joytok, 09.01.2022 19:40
    0
    Надеюсь, специалист по аутсайдерам и Шотландии забьёт.
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