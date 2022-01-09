21-й тур
Удинезе
2 : 6
Аталанта
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Гол+ассист. Малиновский провел фееричный матч против Удинезе

Руслан помог отличиться Луису Муриэлю, а потом забил сам

  • 09.01.2022 18:17
  • 14423 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Гол+ассист. Малиновский провел фееричный матч против Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом и ассистом в матче 21 тура чемпионата Италии против «Удинезе».
 
Во время второго взятия ворот украинец ассистировал колумбийскому нападающему Луису Муриэлю, а спустя некоторое время и сам отличился в воротах «черно-белых».
 
Для Руслана это второй ассист в текущем сезоне чемпионата Италии и пятый гол.

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Аталанты».

Видео ассиста Малиновского

Видео гола Малиновского

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Аталанта).
89' ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Аталанта).
88' ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
76' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
59' ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Удинезе).
43' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
22' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
17' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 18:20
    +10
    Ghostly, 09.01.2022 18:19
    Надо было с Ромой феерить.
    Он не может это делать во всех матчах, не робот.
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 09.01.2022 18:24
    +7
    Красава Руслан, а дехто отримує Золотий унітаз)))
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    Puppet_master
    Puppet_master, 09.01.2022 18:42 (изменен)
    +6
    Молодець! Так тримати , а я говорив, що він набере форму після нового року і почне феєрити!!!
    Ссылка
    Empty
    Empty, 09.01.2022 19:00
    +2
    Puppet_master, 09.01.2022 18:42
    Молодець! Так тримати , а я говорив, що він набере форму після нового року і почне феєрити!!!
    Чекаємо таку форму у матчах збірних .. в Миколенко , Яремчука , Зінченка і Маліновського .. Ярмола думаю і так ні рівні відіграє .. ще Мудрик прибавляв .. і точно на чм би вийшли
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 09.01.2022 19:40
    0
    це король серії А , перший претендент на золотий мяч, було у нас три володаря ЗМ , тепер буде чотири
    Ссылка
    Smart
    online
    Smart, 09.01.2022 18:24
    -2
    Ghostly, 09.01.2022 18:19
    Надо было с Ромой феерить.
    А вы на своей работе каждый день феерите даже против начальников?)))
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    Ghostly
    online
    Ghostly, 09.01.2022 18:19
    -10
    Надо было с Ромой феерить.
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