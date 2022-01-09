21-й тур
Удинезе
0 : 3
Аталанта
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Малиновский – в стартовом составе Аталанты на матч против Удинезе

Руслан появится на поле с первых минут

  • 09.01.2022 16:52
  • 683 просмотра
  • 2 комментария
Малиновский – в стартовом составе Аталанты на матч против Удинезе
© ФК Аталанта

Девятого января «Аталанта» сыграет матч 21 тура чемпионата Италии против «Удинезе». Украинский полузащитник Руслан Малиновский появится на поле с первых минут.
 
В текущем сезоне украинец провел 16 матчей в Серии А, 11 раз появлялся в стартовом составе. На счету украинца четыре гола и один ассист.
 
Матч «Аталанта» – «Удинезе» начнется в 17:30 по Киеву.

Стартовый состав «Аталанты»:

Источник — ФК Аталанта Бергамо

(3 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 09.01.2022 17:16
    +1
    У Удинезе больше 12 чел на карантине и 6+ травма, этот матч вообще должен быть отменен, но раз уж все-таки сыграют, то тут другой результат кроме победы не будет положительным, у Аталанты таких проблем с составом нет.
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    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 18:18
    0
    Руслан как всегда шикарен, всё как и должно быть.
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