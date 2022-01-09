Малиновский – в стартовом составе Аталанты на матч против Удинезе

Девятого января «Аталанта» сыграет матч 21 тура чемпионата Италии против «Удинезе». Украинский полузащитник Руслан Малиновский появится на поле с первых минут.
В текущем сезоне украинец провел 16 матчей в Серии А, 11 раз появлялся в стартовом составе. На счету украинца четыре гола и один ассист.
Матч «Аталанта» – «Удинезе» начнется в 17:30 по Киеву.
Стартовый состав «Аталанты»:
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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