В очередном матче Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» со счетом 6:2. Зрители увидели 8 голов в поединке 21-го тура чемпионата Италии.

Украинец Руслан Малиновский в первом тайме забил гол и сделал ассист на Луиса Муриэля, который в этом матче оформил дубль. Также отличились Марио Пашалич, Йоахим Меле и Маттео Пессина.

Серия A. 21-й тур

Удинезе – Аталанта – 2:6

Голы: Джимсити, 59 (автогол), Бету, 88 – Пашалич, 17, Муриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Меле, 89, Пессина, 90+2.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Пашалич, 17 мин.

ГОЛ! 0:2. Муриэль (ассист – Малиновский), 22 мин.

ГОЛ! 0:3. Малиновский, 43 мин.

ГОЛ! 1:3. Джимсити, 59 мин (автогол).

ГОЛ! 1:4. Муриэль, 76 мин.

ГОЛ! 2:4. Бету, 88 мин.

ГОЛ! 2:5. Меле, 89 мин.

ГОЛ! 2:6. Пессина, 90+2 мин.