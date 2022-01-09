В очередном матче Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» со счетом 6:2. Зрители увидели 8 голов в поединке 21-го тура чемпионата Италии.
Украинец Руслан Малиновский в первом тайме забил гол и сделал ассист на Луиса Муриэля, который в этом матче оформил дубль. Также отличились Марио Пашалич, Йоахим Меле и Маттео Пессина.
Серия A. 21-й тур
Удинезе – Аталанта – 2:6
Голы: Джимсити, 59 (автогол), Бету, 88 – Пашалич, 17, Муриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Меле, 89, Пессина, 90+2.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 0:1. Пашалич, 17 мин.
ГОЛ! 0:2. Муриэль (ассист – Малиновский), 22 мин.
ГОЛ! 0:3. Малиновский, 43 мин.
ГОЛ! 1:3. Джимсити, 59 мин (автогол).
ГОЛ! 1:4. Муриэль, 76 мин.
ГОЛ! 2:4. Бету, 88 мин.
ГОЛ! 2:5. Меле, 89 мин.
ГОЛ! 2:6. Пессина, 90+2 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Аталанта).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Аталанта).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Удинезе).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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