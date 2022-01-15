Центральный поединок 22-го тура Серии А состоится в Бергамо. «Аталанта» на своем поле примет миланский «Интер».

«Аталанта»

Несмотря на то, Руслан Малиновский открещивается от борьбы своей команды за чемпионство, «Аталанта» на данный момент проигрывает «Интеру» всего 8 очков. Отыграть такое отставание, когда впереди еще почти полчемпионата – более чем реально. Идеальный шанс на контратаку предоставляется в воскресенье.

Стартовый тур второго круга «Аталанта» пропускала – матч против «Торино» был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «Быков». А после этого бергамаски на выезде в мегарезультативном матче разгромили «Удинезе» - 6:2. На неделе, пока «Интер» бился за Суперкубок Италии с «Ювентусом», у «Аталанты» отдыха тоже не было: в Кубке Италии команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Венецию» 2:0.

Кадровых проблем перед матчем с «Интером» у «Аталанты» достаточно. Травмированы латераль Робин Госенс, форвард Дуван Сапата, защитники Рафаэл Толой и Давиде Дзаппакоста, а также резервный вратарь Марко Спортьелло.

«Интер»

«Интер» приезжает в Бергамо в статусе чемпиона, лидера и главного фаворита нынешнего сезона Серии А. Несмотря на это, игра команды Симоне Индзаги после нового года пока что не производит такого сильного впечатления, как в ноябре-декабре. График в 2022 году у «Интера» был очень похож с «Аталантой». Матч 20-го тура против «Болоньи» был отменен, после чего «нерадзурри» дома обыграли «Лацио», в а среду в матче за Суперкубок Италии на последних секундах овертайма вырвали победу над «Ювентусом».

Начать год с побед над «Лацио» и «Ювентусом» - это, конечно, хорошо. Но не будем забывать, что «Лацио» сейчас кризисный, а туринцы подходили к матчу за Суперкубок Италии с очень большими кадровыми проблемами. Так или иначе, первый трофей при Симоне Индзаги должен вдохновить «Интер» в предстоящем матче – Малиновскому и компании будет очень непросто.

Тем более, кадровых проблем перед матчем у «Интера» практически нет. Единственная потеря – Артуро Видаль, который пропускает матч с «Аталантой» из-за перебора желтых карточек.

История встреч

На данный момент «Интер» и «Аталанта» встречались между собой 134 раза. Ощутимое преимущество, конечно, на стороне «Интера» - 72 победы против 27. Еще 35 матчей завершились вничью.

Прогноз на противостояние

Даже несмотря на то, что после зимней паузы «Интер» еще не набрал тех скоростей, которые были до нового года, победить «Аталанте» будет непросто. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,39.

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Муссо – Джимсити, Демирал, Паломино – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Мэле – Пессина, Малиновский – Муриэль

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Санчес, Лаутаро

16 января, воскресенье