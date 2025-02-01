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  4. Артем ДОВБИК: «Я похож на этого форварда»
Италия
01 февраля 2025, 22:04 |
839
0

Артем ДОВБИК: «Я похож на этого форварда»

Артем нашел общие черты с Ромелу Лукаку

01 февраля 2025, 22:04 |
839
0
Артем ДОВБИК: «Я похож на этого форварда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик назвал футболиста, у которого схожая с ним манера игры. Артем приравнял свою игру к нападающему «Наполи» Ромелу Лукаку.

«Я следил за игрой Ромелу Лукаку в его первом сезоне в «Интере», он тогда забил много голов и также много ассистировал. Мне нравится его стиль игры, я похож на него», – сказал Довбик.

В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и отметился тремя ассистами. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».

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Артем Довбик Ромелу Лукаку чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Рома Рим
Дмитро Олійник Источник: Il Messaggero
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