Артем ДОВБИК: «Я похож на этого форварда»

Нападающий «Ромы» Артем Довбик назвал футболиста, у которого схожая с ним манера игры. Артем приравнял свою игру к нападающему «Наполи» Ромелу Лукаку.

«Я следил за игрой Ромелу Лукаку в его первом сезоне в «Интере», он тогда забил много голов и также много ассистировал. Мне нравится его стиль игры, я похож на него», – сказал Довбик.

В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и отметился тремя ассистами. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».