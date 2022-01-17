Динамо оптравилось на сбор в Испанию. Кого взял Луческу

Киевляне вылетели на первый зимний сбор

  • 17.01.2022 09:01
  • 2798 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо оптравилось на сбор в Испанию. Кого взял Луческу
© fcdynamo.kiev.ua

Игроки «Динамо» отправились на первый зимний сбор в Испанию, где команда проведет четыре контрольных матча. Сбор продлится до 27 января.

Наставник Мирча Луческу взял с собой 29 игроков.

Отметим возвращение форварда Артема Беседина, а также защитника Владислава Дубинчака, который вернулся из аренды.

Кроме того, шанс показать себя получит ряд футболистов команды U-19.

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун.

Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н.Волошин.

Форварды: Кулач, Беседин, Супряга.

Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 17.01.2022 09:26
    +1
    Забарный, Караваев, Шкурин, Рамирес где?
    Ссылка
    OttoKesterr
    OttoKesterr, 17.01.2022 09:36
    0
    А що з Забарним?
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 09:32 (изменен)
    0
    Рамирес снова из-за сборной недоступен будет три недели
    Интересно, те гении скаутинга что его подписывали, не могли предугадать что из-за сборной Динамо не сможет на него расчитывать в 40% времени ?
    —-
    Шкурин , я надеюсь, поехал обратно в цска
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 17.01.2022 09:10
    0
    А где же недавно купленные нападающие Шкурин и Рамирес?
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 17.01.2022 09:24
    -1
    Беседин вернулся, то будут Рвать.Шкурин так себе нападач, скорости нету, а Динамо на конторах в основном играет им нужен быстрый, а Беседин он и убежать может и головой бить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности