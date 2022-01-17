Динамо оптравилось на сбор в Испанию. Кого взял Луческу

Игроки «Динамо» отправились на первый зимний сбор в Испанию, где команда проведет четыре контрольных матча. Сбор продлится до 27 января.

Наставник Мирча Луческу взял с собой 29 игроков.

Отметим возвращение форварда Артема Беседина, а также защитника Владислава Дубинчака, который вернулся из аренды.

Кроме того, шанс показать себя получит ряд футболистов команды U-19.

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун.

Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н.Волошин.

Форварды: Кулач, Беседин, Супряга.