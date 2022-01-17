Динамо оптравилось на сбор в Испанию. Кого взял Луческу

Игроки «Динамо» отправились на первый зимний сбор в Испанию, где команда проведет четыре контрольных матча. Сбор продлится до 27 января.
Наставник Мирча Луческу взял с собой 29 игроков.
Отметим возвращение форварда Артема Беседина, а также защитника Владислава Дубинчака, который вернулся из аренды.
Кроме того, шанс показать себя получит ряд футболистов команды U-19.
Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун.
Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль.
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н.Волошин.
Форварды: Кулач, Беседин, Супряга.
Источник — ФК Динамо Киев
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Интересно, те гении скаутинга что его подписывали, не могли предугадать что из-за сборной Динамо не сможет на него расчитывать в 40% времени ?
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Шкурин , я надеюсь, поехал обратно в цска
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