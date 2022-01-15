Шевченко ведет переговоры. Украинец может возглавить сборную Польши

Утром 15 января он был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа»

  • 15.01.2022 20:50
  • 2521 просмотр
  • 6 комментариев
Шевченко ведет переговоры. Украинец может возглавить сборную Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский специалист Андрей Шевченко ведет переговоры с Польским футбольным союзом по поводу работы главным тренером сборной Польши.

Как информирует журналист-инсайдер Николо Скира в соцсети Twitter, в Польше заинтересованы в назначении украинца.

Утром 15 января Шевченко был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша предлагает Андрею должность тренера сборной Польши.

В марте состоится плей-офф, в котором польская сборная поборется за выход на чемпионат мира 2022. В полуфинале плей-офф Польша сыграет на выезде против России, а победитель пары затем встретится с Швецией или Чехией.

Источник — Twitter

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 15.01.2022 21:09
    +2
    Чтобы кацапов нагнуть
    Ссылка
    turist86
    turist86, 15.01.2022 21:05
    +2
    пан Анджей ніц не мувіт польською
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 15.01.2022 20:57
    +1
    УДАЧИ ВАМ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 15.01.2022 21:14
    0
    Очередная утка
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 15.01.2022 21:06
    0
    Ну это так чисто, чтобы без работы не сидеть...)
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 15.01.2022 20:54
    -2
    Обіцяє працювати безкоштовно. Оплату тільки помічникам.
    Ссылка
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