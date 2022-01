Шевченко ведет переговоры. Украинец может возглавить сборную Польши

Украинский специалист Андрей Шевченко ведет переговоры с Польским футбольным союзом по поводу работы главным тренером сборной Польши.

Как информирует журналист-инсайдер Николо Скира в соцсети Twitter, в Польше заинтересованы в назначении украинца.

Утром 15 января Шевченко был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша предлагает Андрею должность тренера сборной Польши.

В марте состоится плей-офф, в котором польская сборная поборется за выход на чемпионат мира 2022. В полуфинале плей-офф Польша сыграет на выезде против России, а победитель пары затем встретится с Швецией или Чехией.

