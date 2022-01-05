Шевченко предлагают должность главного тренера сборной Польши

В ноябре украинский тренер возглавил итальянский клуб «Дженоа»

  • 05.01.2022 00:50
  • 1013 просмотров
  • 1 комментарий
Шевченко предлагают должность главного тренера сборной Польши
© PressFocus. Шевченко и Кулеша

Украинского тренера Андрея Шевченко хотят видеть в Польше на посту наставника национальной сборной этой страны.

Как информирует Przegląd Sportowy, президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша рассматривает возможность предложить Андрею Шевченко должность тренера сборной Польши.

Знаменитый форвард киевского «Динамо» и «Милана», обладатель Золотого мяча 2004, пять лет возглавлял сборную Украины, которую в итоге вывел в четвертьфинал Евро-2020. В ноябре 2021 года Шевченко возглавил итальянский клуб «Дженоа».

Кулеша даже готов подождать до лета и сделать ставку на другого тренера в мартовском плей-офф, в котором польская сборная поборется за выход на чемпионат мира 2022. В полуфинале плей-офф Польша сыграет на выезде против России, а победитель пары затем встретится с Швецией или Чехией.

Источник — Przeglad Sportowy

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    marko2020
    marko2020, 05.01.2022 01:12
    -3
    Ээээ курва ээээ но я же ээээ курва эээээ сейчас тренер эээээ Дженоа курва, подождите курва я пердолю
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности