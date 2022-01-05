Шевченко предлагают должность главного тренера сборной Польши

Украинского тренера Андрея Шевченко хотят видеть в Польше на посту наставника национальной сборной этой страны.

Как информирует Przegląd Sportowy, президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша рассматривает возможность предложить Андрею Шевченко должность тренера сборной Польши.

Знаменитый форвард киевского «Динамо» и «Милана», обладатель Золотого мяча 2004, пять лет возглавлял сборную Украины, которую в итоге вывел в четвертьфинал Евро-2020. В ноябре 2021 года Шевченко возглавил итальянский клуб «Дженоа».

Кулеша даже готов подождать до лета и сделать ставку на другого тренера в мартовском плей-офф, в котором польская сборная поборется за выход на чемпионат мира 2022. В полуфинале плей-офф Польша сыграет на выезде против России, а победитель пары затем встретится с Швецией или Чехией.