ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа уволила Шевченко

Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского «Дженоа», сообщает пресс-служба генуэзцев.
Напомним, что украинский тренер возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда выиграла лишь один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.
Символично, что в последнем матче Шевченко на посту наставника «Дженоа» проиграла «Милану» (1:3) в Кубке Италии. Именно в составе «россонери» будучи футболистом Андрей добился главных успехов в футболе.
Стоит отметить, что преемнику украинца будет непросто спасти «Дженоа» от вылета в Серию Б. Генуэзцы за 17 туров до конца чемпионата отстают от спасительной 17-й строчки, на которой «Венеция», на 5 баллов.
Источник — Sport.ua
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Если сразу результаты улучшатся, это сильно ухудшит репутацию Шевы как тренера, которой и так немного.
Ну зато он умеет косить бабосики по-быстрому
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Ну хотя если сумма за расторжение 20 Лямов, то понятно почему Шева на это подписался
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