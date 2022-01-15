ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа уволила Шевченко

Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского «Дженоа», сообщает пресс-служба генуэзцев.

Напомним, что украинский тренер возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда выиграла лишь один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.

Символично, что в последнем матче Шевченко на посту наставника «Дженоа» проиграла «Милану» (1:3) в Кубке Италии. Именно в составе «россонери» будучи футболистом Андрей добился главных успехов в футболе.

Стоит отметить, что преемнику украинца будет непросто спасти «Дженоа» от вылета в Серию Б. Генуэзцы за 17 туров до конца чемпионата отстают от спасительной 17-й строчки, на которой «Венеция», на 5 баллов.