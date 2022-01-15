ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа уволила Шевченко

Украинский специалист отправлен в отставку

  • 15.01.2022 13:57
  • 5247 просмотров
  • 34 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа уволила Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского «Дженоа», сообщает пресс-служба генуэзцев.

Напомним, что украинский тренер возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда выиграла лишь один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.

Символично, что в последнем матче Шевченко на посту наставника «Дженоа» проиграла «Милану» (1:3) в Кубке Италии. Именно в составе «россонери» будучи футболистом Андрей добился главных успехов в футболе.

Стоит отметить, что преемнику украинца будет непросто спасти «Дженоа» от вылета в Серию Б. Генуэзцы за 17 туров до конца чемпионата отстают от спасительной 17-й строчки, на которой «Венеция», на 5 баллов.

Источник — Sport.ua

(51 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Oakwood31
    Oakwood31, 15.01.2022 14:09
    +12
    За місяць заробив 20м $ ...досить непогано, хоча імідж тренера собі повністю зіпсував.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 15.01.2022 14:04 (изменен)
    +9
    Прекрасно Шева, ещё и заработал, и желаю Дженоа вылет из Серии-А
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    Face Control
    online
    Face Control, 15.01.2022 14:02
    +9
    Странные они, Шева что, волшебник? А график какой был, какие были соперники почти все?
    Ссылка
    ua-goahead
    online
    ua-goahead, 15.01.2022 14:07
    +8
    Навіщо брали? Людина прийшла посеред сезону, без трансферів та зборів. Дуже непорядно з боку генуезців
    Ссылка
    Роман Романченков
    Роман Романченков, 15.01.2022 14:08
    +7
    Вот оно начало самостоятельного тренерского плавания, а не под протекцией кума в окружении помощников, которые рулили процессом
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    Comrade Me
    Comrade Me, 15.01.2022 14:20
    +5
    Теперь все зависит от того, кто придет на его место.
    Если сразу результаты улучшатся, это сильно ухудшит репутацию Шевы как тренера, которой и так немного.
    Ну зато он умеет косить бабосики по-быстрому
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    udman1111
    udman1111, 15.01.2022 14:07
    +4
    Зараз налетять щасливі хейтери Шевченка. А взагалі дуже дивне рішення, календар, травми, не дочекались що покаже після трансферів хоч якихось, та і остання гра з Міланом показала що не так все погано. Дженоа точно вилетить з таким підходом.
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    roman75zpr
    roman75zpr, 15.01.2022 14:07
    +4
    Ну хоть Джек - Пот сорвал...
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    Billy Bons
    online
    Billy Bons, 15.01.2022 14:20
    +3
    Вот как надо на заработки в Европу ездить - 20 лямов за два месяца)
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    OKs100
    OKs100, 15.01.2022 14:12
    +3
    Агробизнес ждет Шевченко в качестве тренера.
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    GR-65
    GR-65, 15.01.2022 14:18
    +2
    Такой исход был ясен еще с самого начала.
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    Funnycat--
    online
    Funnycat--, 15.01.2022 14:07 (изменен)
    +2
    Шева изначально влез в авантюру. Чего ожидал и главное чего ожидало руководство? Если часть игроков даже не уровня серии B. Тот же Экубану и в УПЛ бы сидел на банке в доброй половине клубов …..
    —-
    Ну хотя если сумма за расторжение 20 Лямов, то понятно почему Шева на это подписался
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    Pop Pop
    online
    Pop Pop, 15.01.2022 14:23
    +1
    Развели на бабло боссов Дженоа))красиво))Это последняя работа шевы в качестве тренера.Теперь снова в сборную Украины лезть будет))
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    hanter83
    hanter83, 15.01.2022 14:20 (изменен)
    +1
    Bibenco, 15.01.2022 14:14
    Шева заработал денег, Пазик довольна. А сейчас может кто новую политическую партию создаст, вполне возможно что и на Президента замахнется, новое лицо всё-таки.
    Вы,в тему НАСЧЕТ Пазика(который прожорливый)подметили в ТОЧКУ
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    Buvalii
    online
    Buvalii, 15.01.2022 14:17
    +1
    как вообще этого одноклеточного могли назначить? позорище, куда оно полезло это - значит эЭЭ. он же в партии королевской состоит, в луганских регионах, и должен партие заниматься а не по италия шариться
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    Bibenco
    Bibenco, 15.01.2022 14:16
    +1
    Роман Романченков, 15.01.2022 14:08
    Вот оно начало самостоятельного тренерского плавания, а не под протекцией кума в окружении помощников, которые рулили процессом
    Мадейра, вот секрет успеха, был.
    Ссылка
    Maximus Incognitos
    online
    Maximus Incognitos, 15.01.2022 14:08
    +1
    Face Control, 15.01.2022 14:02
    Странные они, Шева что, волшебник? А график какой был, какие были соперники почти все?
    Руководство клуба в принципе с пониманием относились к результатам команды ровно до и игры со Специей. После проиграшу последней решение по Шевченко было уже принято
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    Trollface
    Trollface, 15.01.2022 14:06
    +1
    Я же говорил, после кубка уволят.
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 15.01.2022 14:05
    +1
    Утро для Шевы, началось не с кофе... Вопрос к руководству Дженоа, зачем его было нанимать? Для хайпа, привлечения внимания к себе или для чего? Вместо кризис менеджера, взяли человека который даже еще клубы не тренировал!
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 15.01.2022 14:22
    0
    Звільнили то й звільнили. Все одно це тренерство пішло йому на користь - по-перше, з'явився перший досвід клубної роботи, по-друге, у майбутньому знатиме, що на подібні гівнокоманди підписуватися не варто, а по-третє, заробив за місяць з хвостиком 20 лямів. Чим погано?
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