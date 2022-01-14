Боролись до последнего. Дженоа в овертайме уступила Милану в Кубке Италии

Назначение экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко на его дебютный в клубной части карьеры пост главного тренера генуэзской «Дженоа» было небольшой победой для всего нашего футбола, так как украинскому специалисту было доверено руководить коллективом из топ-чемпионата Европы. К сожалению, на практике эта история взаимоотношений оказалась не такой уж и романтичной. «Грифонов» пришлось спасать из кризиса результатов в условиях глубокого кадрового голода, но даже когда ключевые футболисты начали возвращаться в строй, успехи все равно не приходили.

Единственный успех Шевченко за десять сыгранных поединков – тот самый домашний матч против «Салернитаны» (1:0), который и вывел клуб из Генуи в противостояние против «Милана» на стадии 1/8 финала Кубка Италии, однако в чемпионате лучшим выступлением оказалась ничья против бергамаской «Аталанты». Почти достигла своего экватора зимняя трансферная кампания, но украинского наставника активно начали приглашать на выход, подыскивая замену. Триггер все тот же – неудачные результаты выступлений, которые в теории могла перекрыть успешная игра на перепаханном накануне матчем за Суперкубок Италии газоне «Сан-Сиро».

Поединок начинался для коллектива Шевченко с угрожающего момента – четыре минуты понадобилось Круничу для того, чтобы своим ударом головой с ближней штанги, после подачи углового с правого фланга переправить мяч в перекладину. Начало закрадываться неприятное ощущение, что и в отчетной игре «Дженоа» решит со старта играть от мяча, что ранее приводило только к удручающим последствиям.

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Однако, первое впечатление оказалось обманчиво с обеих точек зрения – подопечные Пиоли нанесли разительный удар на старте, но затем играли в более спокойном стиле, а генуэзцы решили поиграть с мячом в ногах, и на 17-й минуте ситуация приобрела совершенно неожиданный поворот событий. При подаче углового с правого фланга от Портановы на дальнюю штангу никто из защитников «Милана» не оказал сопротивления Остигору, который ударом головой открыл счет.

Публика на «Сан Сиро» заметно напряглась после этого эпизода, а ведь она так эффектно приветствовала украинского специалиста перед выходом команд на поле! К тому же, на ровном месте мышечное повреждение получил центральный защитник «россонери» Томори, которого тут же пришлось заменять на Флоренци с сопутствующими перестроениями. «Дженоа» могла и должна была ловить соперников на этом моменте, но ни хозяева, ни гости, до наступления перерыва больше ничем не отмечались.

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Во второй половине игры «Милан» уже не предоставлял радушного приема. Контроль мяча полностью перешел к команде Пиоли, а фланговые футболисты «грифонов» начали проигрывать в скорости своим оппонентам, что в итоге обернулось фирменной подачей Тео Эрнандеса на Жиру на 74-й минуте, с завершающим ударом головой от француза. Уже тогда было очевидно, что ничего хорошего для «Дженоа» в этой игре уже не будет, однако «россонери» не смогли вложиться в основное время матча.

Зато, «Милан» полностью переиграл оппонентов уже в первом овертайме, оформив красивый курьезный мяч усилиями Леау под его завершение. Вместо навеса с левого фланга, форвард исполнил удар над головой голкипера в дальний угол, в реалистичность которого и сам не поверил на первых порах. У Шевченко не было ресурсов для переворота такого поединка, а выходившие на поле футболисты вряд ли были похожи по уровню мастерства на игроков Серии A. К сожалению, таковы реалии, а под конец матча Салемакерс еще и оформил третий забитый мяч своей команды. На глазах украинского наставника были слезы после финального свистка.

Getty Images/Global Images Ukraine

Как итог, в четвертьфинал Кубка Италии от данной пары команд отправился «Милан». Для генуэзской «Дженоа» выступления в данном турнире завершились досрочно. Следующий матч коллектив Стефано Пьоли проведет против победителя пары «Лацио» – «Удинезе».

Кубок Италии. 1/8 финала.

«Милан» – «Дженоа» - 3:1

Жиру, 74, Леау, 103, Салемакерс, 112 – Остигор, 17



Тонали, 42, Салемакерс, 115 – Бадель, 36, Йебоа, 48, Остигор, 54, Хефти, 63

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Габбия, Томори (Флоренци, 23), Калулу – Крунич (Бакайоко, 61), Тонали – Ребич (Леау, 61), Мальдини (Диас, 61), Мессиас (Салемакерс, 80) – Жиру (Робак, 118).

«Дженоа»: Семпер – Васкес, Ванхусден, Остигор (Бани, 111) – Йебоа (Пандев, 87), Мелегони, Бадель, Портанова (Гильоне, 106), Хефти – Экубан (Кассата, 71), Кайседо (Дестро, 62).

Арбитр: Джанлука Орельяно (Болонья, Италия).

Стадион: «Сан Сиро» (Милан, Италия).

Удары (в створ): 24 (7) – 14 (4)

Угловые: 12 – 5

Оффсайды: 2 – 0.

МИЛАН-ДЖЕНОА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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