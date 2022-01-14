Боролись до последнего. Дженоа в овертайме уступила Милану в Кубке Италии

Назначение экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко на его дебютный в клубной части карьеры пост главного тренера генуэзской «Дженоа» было небольшой победой для всего нашего футбола, так как украинскому специалисту было доверено руководить коллективом из топ-чемпионата Европы. К сожалению, на практике эта история взаимоотношений оказалась не такой уж и романтичной. «Грифонов» пришлось спасать из кризиса результатов в условиях глубокого кадрового голода, но даже когда ключевые футболисты начали возвращаться в строй, успехи все равно не приходили.
Единственный успех Шевченко за десять сыгранных поединков – тот самый домашний матч против «Салернитаны» (1:0), который и вывел клуб из Генуи в противостояние против «Милана» на стадии 1/8 финала Кубка Италии, однако в чемпионате лучшим выступлением оказалась ничья против бергамаской «Аталанты». Почти достигла своего экватора зимняя трансферная кампания, но украинского наставника активно начали приглашать на выход, подыскивая замену. Триггер все тот же – неудачные результаты выступлений, которые в теории могла перекрыть успешная игра на перепаханном накануне матчем за Суперкубок Италии газоне «Сан-Сиро».
Поединок начинался для коллектива Шевченко с угрожающего момента – четыре минуты понадобилось Круничу для того, чтобы своим ударом головой с ближней штанги, после подачи углового с правого фланга переправить мяч в перекладину. Начало закрадываться неприятное ощущение, что и в отчетной игре «Дженоа» решит со старта играть от мяча, что ранее приводило только к удручающим последствиям.
Однако, первое впечатление оказалось обманчиво с обеих точек зрения – подопечные Пиоли нанесли разительный удар на старте, но затем играли в более спокойном стиле, а генуэзцы решили поиграть с мячом в ногах, и на 17-й минуте ситуация приобрела совершенно неожиданный поворот событий. При подаче углового с правого фланга от Портановы на дальнюю штангу никто из защитников «Милана» не оказал сопротивления Остигору, который ударом головой открыл счет.
Публика на «Сан Сиро» заметно напряглась после этого эпизода, а ведь она так эффектно приветствовала украинского специалиста перед выходом команд на поле! К тому же, на ровном месте мышечное повреждение получил центральный защитник «россонери» Томори, которого тут же пришлось заменять на Флоренци с сопутствующими перестроениями. «Дженоа» могла и должна была ловить соперников на этом моменте, но ни хозяева, ни гости, до наступления перерыва больше ничем не отмечались.
Во второй половине игры «Милан» уже не предоставлял радушного приема. Контроль мяча полностью перешел к команде Пиоли, а фланговые футболисты «грифонов» начали проигрывать в скорости своим оппонентам, что в итоге обернулось фирменной подачей Тео Эрнандеса на Жиру на 74-й минуте, с завершающим ударом головой от француза. Уже тогда было очевидно, что ничего хорошего для «Дженоа» в этой игре уже не будет, однако «россонери» не смогли вложиться в основное время матча.
Зато, «Милан» полностью переиграл оппонентов уже в первом овертайме, оформив красивый курьезный мяч усилиями Леау под его завершение. Вместо навеса с левого фланга, форвард исполнил удар над головой голкипера в дальний угол, в реалистичность которого и сам не поверил на первых порах. У Шевченко не было ресурсов для переворота такого поединка, а выходившие на поле футболисты вряд ли были похожи по уровню мастерства на игроков Серии A. К сожалению, таковы реалии, а под конец матча Салемакерс еще и оформил третий забитый мяч своей команды. На глазах украинского наставника были слезы после финального свистка.
Как итог, в четвертьфинал Кубка Италии от данной пары команд отправился «Милан». Для генуэзской «Дженоа» выступления в данном турнире завершились досрочно. Следующий матч коллектив Стефано Пьоли проведет против победителя пары «Лацио» – «Удинезе».
Кубок Италии. 1/8 финала.
«Милан» – «Дженоа» - 3:1
Жиру, 74, Леау, 103, Салемакерс, 112 – Остигор, 17
Тонали, 42, Салемакерс, 115 – Бадель, 36, Йебоа, 48, Остигор, 54, Хефти, 63
«Милан»: Меньян – Эрнандес, Габбия, Томори (Флоренци, 23), Калулу – Крунич (Бакайоко, 61), Тонали – Ребич (Леау, 61), Мальдини (Диас, 61), Мессиас (Салемакерс, 80) – Жиру (Робак, 118).
«Дженоа»: Семпер – Васкес, Ванхусден, Остигор (Бани, 111) – Йебоа (Пандев, 87), Мелегони, Бадель, Портанова (Гильоне, 106), Хефти – Экубан (Кассата, 71), Кайседо (Дестро, 62).
Арбитр: Джанлука Орельяно (Болонья, Италия).
Стадион: «Сан Сиро» (Милан, Италия).
Удары (в створ): 24 (7) – 14 (4)
Угловые: 12 – 5
Оффсайды: 2 – 0.
МИЛАН-ДЖЕНОА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 1°C
Александр Снитко, Sport.ua
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