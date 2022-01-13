В четверг, 13-го января, состоится поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором сразятся «Милан» и генуэзская «Дженоа». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Сан Сиро», начало в 22:00.

Последнее испытание для Андрея Шевченко в стане «грифонов», по итогам которого будет определена дальнейшая судьба украинского наставника в данном коллективе. Генуэзцы с трудом преодолели «Салернитану» на предыдущем этапе кубкового турнира (1:0), а теперь им предстоит сыграть против «Милана», которому они уже уступали при нашем соотечественнике во главе (0:3). Все указывает, на то, что шансов у предпоследней команды Серии A в матче против находящегося аккурат на противоположной стороне турнирной таблицы соперника нет. Однако, опускать руки еще слишком рано.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» – «Дженоа».