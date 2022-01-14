ШЕВЧЕНКО: «Отставка? Я делаю свою работу, решение примет руководство»

Украинский тренер высказался о возможном уходе из «Дженоа»

  • 14.01.2022 07:00
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ШЕВЧЕНКО: «Отставка? Я делаю свою работу, решение примет руководство»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения от «Милана» (1:3) в Кубке Италии высказался о возможном увольнении из клуба.

«Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Сегодня ребята показали себя хорошо. Мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках.

Что касается меня, то я делаю свою работу ежедневно. Затем клуб должен будет объявить о своих решениях», — сказал Шевченко. 
 
Напомним, что украинский тренер возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда выиграла лишь один матч из 11-ти.

Ранее сообщалось, что Шевченко обсуждает с «Дженоа» разрыв контракта.

Источник — Football-Italia

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