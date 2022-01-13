Около 20 миллионов. Шевченко обсуждает с Дженоа разрыв контракта

По информации итальянских СМИ, наставник Андрей Шевченко и «Дженоа» обсуждают досрочное расторжение контракта.
При этом руководству клуба в случае увольнения тренера придется раскошелиться, так как в конце прошлого года стороны подписали контракт до середины 2024 года.
Сообщается, что Шевченко и его штаб могут суммарно получить около 20 миллионов евро.
Любопытно, что сейчас на контракте у Грифонов остается наставник Давиде Баллардини, которого заменил Шевченко.
С Баллардини контракт не разрывали, он продолжает получать зарплату, однако такой вариант с украинским специалистом не пройдет, учитывая длительность соглашения.
Источник — TMW
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