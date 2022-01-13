Около 20 миллионов. Шевченко обсуждает с Дженоа разрыв контракта

Украинский специалист может получить солидные деньги за разрыв контракта

  • 13.01.2022 00:05
  • 1270 просмотров
  • 3 комментария
Около 20 миллионов. Шевченко обсуждает с Дженоа разрыв контракта
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских СМИ, наставник Андрей Шевченко и «Дженоа» обсуждают досрочное расторжение контракта.

При этом руководству клуба в случае увольнения тренера придется раскошелиться, так как в конце прошлого года стороны подписали контракт до середины 2024 года.

Сообщается, что Шевченко и его штаб могут суммарно получить около 20 миллионов евро.

Любопытно, что сейчас на контракте у Грифонов остается наставник Давиде Баллардини, которого заменил Шевченко.

С Баллардини контракт не разрывали, он продолжает получать зарплату, однако такой вариант с украинским специалистом не пройдет, учитывая длительность соглашения.

Источник — TMW

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
    online
    Nordenus, 13.01.2022 00:12
    +6
    Они реально думают что новый тренер что то изменит? Да там команды как таковой нет...
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    roman75zpr
    roman75zpr, 13.01.2022 00:09
    +1
    Ограбление по-итальянски...
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 13.01.2022 00:16
    0
    Идиоты, если это не утка. Взяли тренера, ни сборов ничего еще не было, ни трансферы еще ге заработали..С таким руководством никто не поможет. 
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