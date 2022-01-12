Источник: Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие дни

Уже названы возможные преемники украинца на посту наставника команды

  • 12.01.2022 22:40
  • 902 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие дни
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может быть отправлен в отставку в ближайшие дни.

Об этом сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство клуба изучает кандидатуры возможных преемников украинского специалиста.

В их числе: Бруно Лабаддиа, Поль Дардаи, Руди Гарсия.

С момента прибытия в Геную в начале ноября Шевченко набрал всего 3 очка в 9 матчах. Забито всего 3 мяча, и команда набрала 12 очков, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. Эти цифры поставили под угрозу пребывание Шевченко в «Дженоа».

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    maverik, 12.01.2022 22:58
    +1
    Дженоа конечно редкое дно,но после прихода Шевченко неожиданно снизу постучали )))...
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    DidOk
    online
    DidOk, 12.01.2022 23:02
    0
    Будьмо щирими : Шева виглядає слабенько
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