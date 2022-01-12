Источник: Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие дни

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может быть отправлен в отставку в ближайшие дни.
Об этом сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, руководство клуба изучает кандидатуры возможных преемников украинского специалиста.
В их числе: Бруно Лабаддиа, Поль Дардаи, Руди Гарсия.
С момента прибытия в Геную в начале ноября Шевченко набрал всего 3 очка в 9 матчах. Забито всего 3 мяча, и команда набрала 12 очков, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. Эти цифры поставили под угрозу пребывание Шевченко в «Дженоа».
Andriy #Shevchenko could still be sacked by #Genoa in the next days. Rossoblù have talked with Bruno #Labbadia and Pal #Dardai as a possible replacement. Rudi #Garcia has been offered to #Spors by an intermediary. #transfers https://t.co/x0rHJzg2V7— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2022
Источник — Twitter
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