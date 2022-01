Источник: Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие дни

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может быть отправлен в отставку в ближайшие дни.

Об этом сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство клуба изучает кандидатуры возможных преемников украинского специалиста.

В их числе: Бруно Лабаддиа, Поль Дардаи, Руди Гарсия.

С момента прибытия в Геную в начале ноября Шевченко набрал всего 3 очка в 9 матчах. Забито всего 3 мяча, и команда набрала 12 очков, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. Эти цифры поставили под угрозу пребывание Шевченко в «Дженоа».

