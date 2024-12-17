В Боснии президент клуба уволил тренера и всех футболистов. Кто сыграет?
Настоящая революция в клубе «Слобода» из Тузлы
Президент боснийского клуба «Слобода» Тузла Азмир Хушич после неудовлетворительных выступлений команды в тамошней Премьер-лиге принял экстраординарное решение.
Руководитель «Слободы» отправил в отставку не только главного тренера первой команды, но и уволил всех футболистов.
«Вчера для меня был очень трудный день, потому что мне пришлось сказать игрокам и тренеру, что они больше не являются частью клуба. Семь игроков уже подписали заявления об уходе, и я ожидаю, что другие сделают это в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем собрать лучшую команду, если привлечем игроков второго и третьего дивизионов», – объявил Хушич.
Время на то, чтобы собрать фактически новую команду у Хушича будет, так как чемпионат Боснии и Герцеговины ушел на зимнюю паузу – до 15 февраля 2025 года.
«Слобода» Тузла в настоящий момент занимает последнее место в боснийской Премьер-лиге, набрав в 17 матчах только 2 очка.
В начале нынешнего года в «Слободу» сватали экс-звезду «Шахтера» и сборной Хорватии Эдуардо, который мог занять в боснийском клубе одну из менеджерских позиций.
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