В Боснии президент клуба уволил тренера и всех футболистов. Кто сыграет?

Президент боснийского клуба «Слобода» Тузла Азмир Хушич после неудовлетворительных выступлений команды в тамошней Премьер-лиге принял экстраординарное решение.

Руководитель «Слободы» отправил в отставку не только главного тренера первой команды, но и уволил всех футболистов.

«Вчера для меня был очень трудный день, потому что мне пришлось сказать игрокам и тренеру, что они больше не являются частью клуба. Семь игроков уже подписали заявления об уходе, и я ожидаю, что другие сделают это в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем собрать лучшую команду, если привлечем игроков второго и третьего дивизионов», – объявил Хушич.

Время на то, чтобы собрать фактически новую команду у Хушича будет, так как чемпионат Боснии и Герцеговины ушел на зимнюю паузу – до 15 февраля 2025 года.

«Слобода» Тузла в настоящий момент занимает последнее место в боснийской Премьер-лиге, набрав в 17 матчах только 2 очка.

В начале нынешнего года в «Слободу» сватали экс-звезду «Шахтера» и сборной Хорватии Эдуардо, который мог занять в боснийском клубе одну из менеджерских позиций.