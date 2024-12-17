Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Боснии президент клуба уволил тренера и всех футболистов. Кто сыграет?
Другие новости
17 декабря 2024, 21:41 |
763
0

В Боснии президент клуба уволил тренера и всех футболистов. Кто сыграет?

Настоящая революция в клубе «Слобода» из Тузлы

17 декабря 2024, 21:41 |
763
0
В Боснии президент клуба уволил тренера и всех футболистов. Кто сыграет?
nu.nl

Президент боснийского клуба «Слобода» Тузла Азмир Хушич после неудовлетворительных выступлений команды в тамошней Премьер-лиге принял экстраординарное решение.

Руководитель «Слободы» отправил в отставку не только главного тренера первой команды, но и уволил всех футболистов.

«Вчера для меня был очень трудный день, потому что мне пришлось сказать игрокам и тренеру, что они больше не являются частью клуба. Семь игроков уже подписали заявления об уходе, и я ожидаю, что другие сделают это в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем собрать лучшую команду, если привлечем игроков второго и третьего дивизионов», – объявил Хушич.

Время на то, чтобы собрать фактически новую команду у Хушича будет, так как чемпионат Боснии и Герцеговины ушел на зимнюю паузу – до 15 февраля 2025 года.

«Слобода» Тузла в настоящий момент занимает последнее место в боснийской Премьер-лиге, набрав в 17 матчах только 2 очка.

В начале нынешнего года в «Слободу» сватали экс-звезду «Шахтера» и сборной Хорватии Эдуардо, который мог занять в боснийском клубе одну из менеджерских позиций.

По теме:
Предложение пришло. Заря может продать своего лидера
Челси нашел замену Мудрику, если его дисквалифицируют из-за допинга
Из-за проблем. Нападающий Челси может вернуться на родину
трансферы отставка
Алексей Сливченко Источник: Nu.nl
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Футбол | 17 декабря 2024, 06:50 25
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг

Звезду «Челси» могут дисквалифицировать на срок до 4 лет

Требование Суркиса. Динамо продолжает поиск игрока на ключевую позицию
Футбол | 17 декабря 2024, 18:10 24
Требование Суркиса. Динамо продолжает поиск игрока на ключевую позицию
Требование Суркиса. Динамо продолжает поиск игрока на ключевую позицию

Киевляне никак не могут подписать центрального защитника

Ранее два игрока Челси проваливали допинг-тест. С обоими разорвали контракт
Футбол | 17.12.2024, 21:49
Ранее два игрока Челси проваливали допинг-тест. С обоими разорвали контракт
Ранее два игрока Челси проваливали допинг-тест. С обоими разорвали контракт
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Бокс | 17.12.2024, 10:47
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Бокс | 17.12.2024, 08:03
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 
Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 
16.12.2024, 00:31
Бокс
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
16.12.2024, 10:46 4
Футбол
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
17.12.2024, 12:37 52
Футбол
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
17.12.2024, 15:54 34
Футбол
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
16.12.2024, 10:01 1
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем