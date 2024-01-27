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27 января 2024, 22:11 |
1051
0

Экс-звезда Шахтера и Арсенала ведет переговоры о работе в Боснии

Эдуардо да Силва закончил играть в футбол пять лет назад

27 января 2024, 22:11 |
1051
0
Экс-звезда Шахтера и Арсенала ведет переговоры о работе в Боснии
fksloboda.ba. Эдуардо да Силва (третий слева)

Боснийский клуб «Слобода» из Тузлы, выступающий во втором по силе дивизионе тамошнего футбола, начал переговоры с экс-форвардом лондонского «Арсенала» и донецкого «Шахтера» Эдуардо да Силвой.

40-летний этнический бразилец с хорватским паспортом накануне прибыл в Боснию и Герцеговину, где ему была представлена инфраструктура «Слободы» и дальнейшие планы развития клуба, как краткосрочные, так и долгосрочные.

Официальный сайт «Слободы» не сообщает в связи с назначением на какую должность боснийский клуб начал переговоры с Эдуардо, однако там рассчитывают на их успешное продолжение в ближайшее время, так как пока экс-форвард вынужден был вернуться в Бразилию.

«Для меня большая честь провести рабочую встречу с представителями ФК «Слобода». Информации о клубе и городе Тузла я получил более чем достаточно. Мне были подробно представлены планы и видение клуба. Я благодарен людям из клуба за то, что они приняли меня с официальным визитом. У меня было много неофициальных приглашений во многие клубы, но это первое официальное предложение. По личным обстоятельствам мне приходится вернуться в Бразилию, но мои коллеги продолжают общаться с представителями «Слободы». В кратчайшие сроки планирую посетить «Слободу» и Тузлу и официально оформить свою роль в клубе», - рассказал 40-летний Эдуардо, который завершил карьеру игрока в начале 2019-го.

Ранее сообщалось, что Эдуардо может возобновить карьеру футболиста в команде пятого английского дивизиона «Джиллингем Таун».

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Эдуардо да Силва Шахтер Донецк Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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