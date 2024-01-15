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Бразилия
15 января 2024, 16:00 | Обновлено 15 января 2024, 16:08
2201
0

Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва

Эдуардо да Силва хочет снова попробовать свои силы в футболе

15 января 2024, 16:00 | Обновлено 15 января 2024, 16:08
2201
0
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
Twitter. Эдуардо да Силва

40-летний экс-форвард «Шахтера» и сборной Хорватии Эдуардо да Силва заявил, что готов продолжить игровую карьеру. Хорват может стать игроком английского клуба «Джиллингем Таун», который выступает в одной из низших лиг Англии.

Президент «Джиллингем Таун» бразилец Алекс Бернандеш дружит с Эдуардо Да Силвой еще с того времени, как натурализованный хорват выступал в «Арсенале».

«Я хочу еще играть. Хоть я и на пенсии, я все еще играю в футбол со своими друзьями в Бразилии. Поэтому нельзя исключать моего возвращения на футбольное поле», – сказал Эдуардо да Силва.

Пока же речь идет о том, что Эдуардо будет послом клуба, который будет помогать находить новых спонсоров.

В «Шахтере» Эдуардо выступал с 2010 по 2014-й год, а также с 2015 по 2016-й. Последним его клубом была варшавская «Легия», которую он покинул в 2018 году.

Ранее была информация, что Эдуардо да Силва стал почетным консулом Хорватии в Бразилии.

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Эдуардо да Силва
Источник Jutarnji List
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