Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва

40-летний экс-форвард «Шахтера» и сборной Хорватии Эдуардо да Силва заявил, что готов продолжить игровую карьеру. Хорват может стать игроком английского клуба «Джиллингем Таун», который выступает в одной из низших лиг Англии.

Президент «Джиллингем Таун» бразилец Алекс Бернандеш дружит с Эдуардо Да Силвой еще с того времени, как натурализованный хорват выступал в «Арсенале».

«Я хочу еще играть. Хоть я и на пенсии, я все еще играю в футбол со своими друзьями в Бразилии. Поэтому нельзя исключать моего возвращения на футбольное поле», – сказал Эдуардо да Силва.

Пока же речь идет о том, что Эдуардо будет послом клуба, который будет помогать находить новых спонсоров.

В «Шахтере» Эдуардо выступал с 2010 по 2014-й год, а также с 2015 по 2016-й. Последним его клубом была варшавская «Легия», которую он покинул в 2018 году.

Ранее была информация, что Эдуардо да Силва стал почетным консулом Хорватии в Бразилии.