ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии

40-летний экс-форвард «Шахтера», «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо да Силва, который завершил активные выступления в футболе в начале 2019 года, решил стать госслужащим.

На своей странице в социальной сети Эдуардо сообщил, что отныне будет являться почетным консулом Хорватии в Бразилии.

«В этой роли я буду помогать хорватам и хорватским компаниям в Сан-Паулу, я хочу открыть двери и возможности для всех в этом регионе, который я знаю как свои пять пальцев», - написал Эдуардо.

В 2021 году СМИ сообщали, что Эдуардо будет помогать агентской компании Вадима Шаблия, представляя ее интересы на территории Бразилии.