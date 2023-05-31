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  4. ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии
Бразилия
31 мая 2023, 13:13 |
1565
0

ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии

Эдуардо получил государственную должность, предложенную правительством Хорватии

31 мая 2023, 13:13 |
1565
0
ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии
instagram.com/_eduardofficial

40-летний экс-форвард «Шахтера», «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо да Силва, который завершил активные выступления в футболе в начале 2019 года, решил стать госслужащим.

На своей странице в социальной сети Эдуардо сообщил, что отныне будет являться почетным консулом Хорватии в Бразилии.

«В этой роли я буду помогать хорватам и хорватским компаниям в Сан-Паулу, я хочу открыть двери и возможности для всех в этом регионе, который я знаю как свои пять пальцев», - написал Эдуардо.

В 2021 году СМИ сообщали, что Эдуардо будет помогать агентской компании Вадима Шаблия, представляя ее интересы на территории Бразилии.

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Эдуардо да Силва Шахтер Донецк Хорватия Бразилия
Источник Sport.ua
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