Милан – Дженоа. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1/8 финала «Милан» – «Дженоа».

«Милан», который борется за Скудетто, принимает «Дженоа» нашего Андрея Шевченко. Генуэзцы борются за сохранение прописки в элите итальянского футбола. Нельзя забывать, что Андрей Шевченко на протяжении нескольких лет очень успешно выступал за «Милан», выигрывая с «россонери» всевозможные трофеи. Сейчас в качестве тренера «Дженоа» Шевченко возвращается на «Сан-Сиро», чтобы в кубковом матче попробовать в случае успеха снять весь негатив, который обрушился на команду и на тренерский штаб.

С позиции тренера могу отметить, что это проходит каждый тренер. Просто не каждому тренеру СМИ уделяют столько внимания, сколько они уделяют Андрею Шевченко. Почему? Потому что он обладатель «Золотого мяча», который еще недавно возглавлял сборную Украины. Он первый украинский тренер, который возглавил команду итальянской Серии А. Я лично представляю, как чувствует себя Андрей, тренерский штаб и футболисты. В своей тренерской практике я неоднократно сталкивался с такой ситуацией в разных странах и различных командах, когда идет тотальный прессинг со стороны фанатов, руководства клуба, СМИ, экспертов, аналитиков и так далее. Это нормально, потому что это неотъемлемая часть нашей тренерской профессии. А как себя чувствует двукратный победитель Лиги чемпионов «Особенный» Жозе Моуринью, «Рома» которого вела 3:1 и проиграла «Ювентусу» 3:4? А каково Зинедину Зидану, который выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, но был уволен по инициативе клуба? А тренерская чехарда в «Барсе»? Да и в той же Италии смена тренера обычное явление. В нашей профессии необходимо понимание, что приоритетом является результат и мнение владельцев клуба. От любви до ненависти один шаг.

Вот, если сейчас «Дженоа» обыграет «Милан», все будут счастливы. Прекратится критика и будут петь хвалебные оды футболистам и тренерам генуэзской команды. Тренер, который с достоинством, проходит в своей карьере этот сложный период, получает необходимую закалку, которая в дальнейшем поможет ему завоевать титулы и решать самые серьезные задачи.

Да, «Дженоа» накануне уступил своему прямому конкуренту «Специи», за которую играет украинский полузащитник Виктор Коваленко. К сожалению для генуэзцев, они уступили в этом матче, осложнив себе решение задачи на сезон, а именно сохранение прописки в Серии А. Но это футбол!

Думаю, в ближайших трех матчах мы увидим совершенно другой «Дженоа» - в кубковом матче с «Миланом» и в поединках Серии А с «Фиорентиной» и «Удинезе». Мы увидим агрессивный, злой, неуступчивый, прессингующий и максимально реализующий созданное «Дженоа».

В Серии А нет плохих и посредственных футболистов. Они все умеют играть в хороший футбол, защищая цвета своих национальных сборных или являясь кандидатами в эти сборные. Очень важен микроклимат коллектива, желание и возможность реализовать свой немалый потенциал. Я неисправимый оптимист, о чем вы знаете, читая мои прогнозы. Я уверен в позитивном решении всех турнирных задач генуэзцами! Также я желаю успеха «Дженоа» в кубковом поединке, что психологически очень поможет команде», - сказал Грозный.

Матч «Милан» – «Дженоа» состоится 13-го января. Начало встречи в 22:00.