Милан
3 : 1
Дженоа
13.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Дженоа – 3:1 (д.в.) Поражение команды Шевченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии

  • 14.01.2022 00:59
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Милан – Дженоа – 3:1 (д.в.) Поражение команды Шевченко. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 января в 22:00 состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Дженоа».

Команда украинского тренера Андрея Шевченко потерпела поражение в дополнительное время.

Милан – Дженоа – 3:1 (д.в.) Поражение команды Шевченко. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Остигард, 17 мин.

ГОЛ! 1:1. Жиру, 74 мин.

ГОЛ! 2:1. Леау, 102 мин.

ГОЛ! 3:1. Салемакерс, 112 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
112' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
102' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
74' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
17' ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Дженоа).

Источник — Sport.ua

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