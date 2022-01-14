13 января в 22:00 состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Дженоа».
Команда украинского тренера Андрея Шевченко потерпела поражение в дополнительное время.
Милан – Дженоа – 3:1 (д.в.) Поражение команды Шевченко. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Остигард, 17 мин.
ГОЛ! 1:1. Жиру, 74 мин.
ГОЛ! 2:1. Леау, 102 мин.
ГОЛ! 3:1. Салемакерс, 112 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|112'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
|102'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Дженоа).
Источник — Sport.ua
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