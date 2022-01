Лестер расстался с хорватским защитником

24-летний хорватский защитник Филип Бенкович покинул английский «Лестер». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бенкович — воспитанник загребского «Динамо», в «Лестер» футболист перебрался в 2018 году. Но закрепиться в английском клубе у Филипа так и не получилось. После длительных путешествий по арендам («Селтик», «Бристоль», «Кардифф», «Ауд-Хеверле Левен») футболист и клуб решили прекратить сотрудничество.

В активе Бенковича есть один матч за национальную сборную Хорватии, который он сыграл в 2019 году.

Filip Benković has left Leicester City, after the Club and the player mutually agreed to cancel the remaining term of his contract.



Best of luck in the future, Filip 👍