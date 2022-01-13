Лестер расстался с хорватским защитником

Филип Бенкович покинул английский клуб

  • 13.01.2022 05:34
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Лестер расстался с хорватским защитником
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний хорватский защитник Филип Бенкович покинул английский «Лестер». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бенкович — воспитанник загребского «Динамо», в «Лестер» футболист перебрался в 2018 году. Но закрепиться в английском клубе у Филипа так и не получилось. После длительных путешествий по арендам («Селтик», «Бристоль», «Кардифф», «Ауд-Хеверле Левен») футболист и клуб решили прекратить сотрудничество.

В активе Бенковича есть один матч за национальную сборную Хорватии, который он сыграл в 2019 году.

Источник — ФК Лестер

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