Лестер расстался с хорватским защитником

24-летний хорватский защитник Филип Бенкович покинул английский «Лестер». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бенкович — воспитанник загребского «Динамо», в «Лестер» футболист перебрался в 2018 году. Но закрепиться в английском клубе у Филипа так и не получилось. После длительных путешествий по арендам («Селтик», «Бристоль», «Кардифф», «Ауд-Хеверле Левен») футболист и клуб решили прекратить сотрудничество.

В активе Бенковича есть один матч за национальную сборную Хорватии, который он сыграл в 2019 году.