Лестер расстался с хорватским защитником

24-летний хорватский защитник Филип Бенкович покинул английский «Лестер». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Бенкович — воспитанник загребского «Динамо», в «Лестер» футболист перебрался в 2018 году. Но закрепиться в английском клубе у Филипа так и не получилось. После длительных путешествий по арендам («Селтик», «Бристоль», «Кардифф», «Ауд-Хеверле Левен») футболист и клуб решили прекратить сотрудничество.
В активе Бенковича есть один матч за национальную сборную Хорватии, который он сыграл в 2019 году.
Filip Benković has left Leicester City, after the Club and the player mutually agreed to cancel the remaining term of his contract.— Leicester City (@LCFC) January 12, 2022
Best of luck in the future, Filip 👍
Источник — ФК Лестер
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